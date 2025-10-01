Δημήτρης Μακαλιάς: Κάθε φορά που δίνω συνέντευξη, μετράω τις λέξεις μου, έχω κουραστεί πολύ να προσέχω
GALA
Δημήτρης Μακαλιάς συνεντεύξεις

Δημήτρης Μακαλιάς: Κάθε φορά που δίνω συνέντευξη, μετράω τις λέξεις μου, έχω κουραστεί πολύ να προσέχω

Η άλλη λύση είναι να μη δίνω συνεντεύξεις, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Δημήτρης Μακαλιάς: Κάθε φορά που δίνω συνέντευξη, μετράω τις λέξεις μου, έχω κουραστεί πολύ να προσέχω
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ανησυχία του να μην παρερμηνευτούν τα λεγόμενά του στάθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς, τονίζοντας ότι μετρά κάθε του λέξη μετά από τις συνεντεύξεις του. Παλαιότερα, εξήγησε ο ηθοποιός, δεν ένιωθε την ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση αυτή, όπως ανέφερε, τον έχει κουράσει, ενώ πρόσθεσε πως η εναλλακτική λύση θα ήταν να μην προχωρά σε δηλώσεις.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το'χουμε», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Μακαλιάς δήλωσε: «Κάθε φορά που θα δώσω μια συνέντευξη, μετά κάθομαι και μετράω τις λέξεις μου. Κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Η άλλη λύση είναι να μη δίνω συνεντεύξεις. Έχω κουραστεί πολύ να προσέχω. Δεν πειράζει, θα μπω και εγώ σε αυτό το πλαίσιο που επιθυμούν οι άλλοι… Την κριτική μου την κάνω σε πολλά πράγματα. Στο πώς μιλάω σε δημόσιο λόγο και στο πώς φιμώθηκε η καλλιτεχνική ελευθερία».

Δείτε το βίντεο

Σε ερώτηση για το stand-up ο ηθοποιός διαχώρισε τη θέση του, ξεκαθαρίζοντας πως η μόνη του εμπλοκή ήταν με την παράσταση «Πες το Ψέματα» που είχε ακυρωθεί μετά τις αντιδράσεις λόγω του αποκλειστικά αντρικού καστ. «Δεν με απασχολεί αν το stand up έχει χωριστεί σε στρατόπεδα. Δεν θέλω να εμπλακώ, η μόνη εμπλοκή μου ήταν με μια παράσταση που έγινε εκείνο το θέμα με την ύπαρξη γυναικών. Το έχω αφήσει στο παρελθόν, δεν θέλω να ξαναπάρω θέση με το stand up ή την κοινότητά του», επισήμανε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι στα social media κυριαρχεί η επιθετικότητα και γι’ αυτό και η αποστασιοποίηση είναι η καλύτερη άμυνα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Προφανώς υπάρχει στεναχώρια για όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά θέλω να το αφήσω εκεί που είναι. Χαίρομαι που κρίθηκε ήδη από την ιστορία πολύ γρήγορα και από το κοινό. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι είναι έτοιμοι να σε φάνε. Στα social media μπορεί ο καθένας να μπει και να γράψει στα σχόλια οτιδήποτε εχθρικό, επιθετικό. Δεν θέλω να είμαι το κλαράκι που θα περάσει ο χείμαρρος και θα το καταπιεί».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης