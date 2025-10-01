Δημήτρης Μακαλιάς: Κάθε φορά που δίνω συνέντευξη, μετράω τις λέξεις μου, έχω κουραστεί πολύ να προσέχω
Δημήτρης Μακαλιάς: Κάθε φορά που δίνω συνέντευξη, μετράω τις λέξεις μου, έχω κουραστεί πολύ να προσέχω
Η άλλη λύση είναι να μη δίνω συνεντεύξεις, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Στην ανησυχία του να μην παρερμηνευτούν τα λεγόμενά του στάθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς, τονίζοντας ότι μετρά κάθε του λέξη μετά από τις συνεντεύξεις του. Παλαιότερα, εξήγησε ο ηθοποιός, δεν ένιωθε την ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση αυτή, όπως ανέφερε, τον έχει κουράσει, ενώ πρόσθεσε πως η εναλλακτική λύση θα ήταν να μην προχωρά σε δηλώσεις.
Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το'χουμε», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Μακαλιάς δήλωσε: «Κάθε φορά που θα δώσω μια συνέντευξη, μετά κάθομαι και μετράω τις λέξεις μου. Κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Η άλλη λύση είναι να μη δίνω συνεντεύξεις. Έχω κουραστεί πολύ να προσέχω. Δεν πειράζει, θα μπω και εγώ σε αυτό το πλαίσιο που επιθυμούν οι άλλοι… Την κριτική μου την κάνω σε πολλά πράγματα. Στο πώς μιλάω σε δημόσιο λόγο και στο πώς φιμώθηκε η καλλιτεχνική ελευθερία».
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση για το stand-up ο ηθοποιός διαχώρισε τη θέση του, ξεκαθαρίζοντας πως η μόνη του εμπλοκή ήταν με την παράσταση «Πες το Ψέματα» που είχε ακυρωθεί μετά τις αντιδράσεις λόγω του αποκλειστικά αντρικού καστ. «Δεν με απασχολεί αν το stand up έχει χωριστεί σε στρατόπεδα. Δεν θέλω να εμπλακώ, η μόνη εμπλοκή μου ήταν με μια παράσταση που έγινε εκείνο το θέμα με την ύπαρξη γυναικών. Το έχω αφήσει στο παρελθόν, δεν θέλω να ξαναπάρω θέση με το stand up ή την κοινότητά του», επισήμανε.
Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι στα social media κυριαρχεί η επιθετικότητα και γι’ αυτό και η αποστασιοποίηση είναι η καλύτερη άμυνα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Προφανώς υπάρχει στεναχώρια για όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά θέλω να το αφήσω εκεί που είναι. Χαίρομαι που κρίθηκε ήδη από την ιστορία πολύ γρήγορα και από το κοινό. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι είναι έτοιμοι να σε φάνε. Στα social media μπορεί ο καθένας να μπει και να γράψει στα σχόλια οτιδήποτε εχθρικό, επιθετικό. Δεν θέλω να είμαι το κλαράκι που θα περάσει ο χείμαρρος και θα το καταπιεί».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το'χουμε», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Μακαλιάς δήλωσε: «Κάθε φορά που θα δώσω μια συνέντευξη, μετά κάθομαι και μετράω τις λέξεις μου. Κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Η άλλη λύση είναι να μη δίνω συνεντεύξεις. Έχω κουραστεί πολύ να προσέχω. Δεν πειράζει, θα μπω και εγώ σε αυτό το πλαίσιο που επιθυμούν οι άλλοι… Την κριτική μου την κάνω σε πολλά πράγματα. Στο πώς μιλάω σε δημόσιο λόγο και στο πώς φιμώθηκε η καλλιτεχνική ελευθερία».
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση για το stand-up ο ηθοποιός διαχώρισε τη θέση του, ξεκαθαρίζοντας πως η μόνη του εμπλοκή ήταν με την παράσταση «Πες το Ψέματα» που είχε ακυρωθεί μετά τις αντιδράσεις λόγω του αποκλειστικά αντρικού καστ. «Δεν με απασχολεί αν το stand up έχει χωριστεί σε στρατόπεδα. Δεν θέλω να εμπλακώ, η μόνη εμπλοκή μου ήταν με μια παράσταση που έγινε εκείνο το θέμα με την ύπαρξη γυναικών. Το έχω αφήσει στο παρελθόν, δεν θέλω να ξαναπάρω θέση με το stand up ή την κοινότητά του», επισήμανε.
Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι στα social media κυριαρχεί η επιθετικότητα και γι’ αυτό και η αποστασιοποίηση είναι η καλύτερη άμυνα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Προφανώς υπάρχει στεναχώρια για όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά θέλω να το αφήσω εκεί που είναι. Χαίρομαι που κρίθηκε ήδη από την ιστορία πολύ γρήγορα και από το κοινό. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι είναι έτοιμοι να σε φάνε. Στα social media μπορεί ο καθένας να μπει και να γράψει στα σχόλια οτιδήποτε εχθρικό, επιθετικό. Δεν θέλω να είμαι το κλαράκι που θα περάσει ο χείμαρρος και θα το καταπιεί».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα