Καιρός: Νέα 48ωρη κακοκαιρία έρχεται από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Τσατραφύλλιας: Το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" που φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας...».Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!»Μάλιστα παραθέτει και τις περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή:«Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς .Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς .Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!»Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα στα δυτικά έως το πρωί, στην Πελοπόννησο από το πρωί έως το μεσημέρι και στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα κι έπειτα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 25, στην Ήπειρο από 14 έως 19, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 25, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 και στην Κρήτη από 12 έως 26.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα, στα βόρεια τμήματά του, θα στραφούν σε βόρειους 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Από το πρωί και από βόρεια προς νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν. Βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το απόγευμα. Τα φαινόμενα κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς.Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.