Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη συμπλήρωσαν δέκα χρόνια παντρεμένοι - «Πλήρης», γράφει ο ηθοποιός
Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη συμπλήρωσαν δέκα χρόνια παντρεμένοι - «Πλήρης», γράφει ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για την ξεχωριστή μέρα που συμπίπτει με τα γενέθλιά του
Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, για τον Δημήτρη Μακαλιά, αφού ο ηθοποιός γιορτάζει τα 44α γενέθλιά του, αλλά και τη δέκατη επέτειο του γάμου του με την Αντιγόνη Ψυχράμη.
Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «πλήρης», ενώ μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα με την οικογένειά του. Στο πρώτο, εκείνος απαθανατίζεται στην παραλία με τα δύο του παιδιά που έχει με τη σύζυγό του, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Στην επόμενη φωτογραφία, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη ποζάρουν χαμογελαστοί στην ίδια τοποθεσία. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram έγραψε: «44 σήμερα για εμένα και 10 χρόνια γάμου για εμάς. Πλήρης».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «πλήρης», ενώ μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα με την οικογένειά του. Στο πρώτο, εκείνος απαθανατίζεται στην παραλία με τα δύο του παιδιά που έχει με τη σύζυγό του, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Στην επόμενη φωτογραφία, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη ποζάρουν χαμογελαστοί στην ίδια τοποθεσία. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram έγραψε: «44 σήμερα για εμένα και 10 χρόνια γάμου για εμάς. Πλήρης».
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα