Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη συμπλήρωσαν δέκα χρόνια παντρεμένοι - «Πλήρης», γράφει ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για την ξεχωριστή μέρα που συμπίπτει με τα γενέθλιά του

Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, για τον Δημήτρη Μακαλιά, αφού ο ηθοποιός γιορτάζει τα 44α γενέθλιά του, αλλά και τη δέκατη επέτειο του γάμου του με την Αντιγόνη Ψυχράμη.

Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «πλήρης», ενώ μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα με την οικογένειά του. Στο πρώτο, εκείνος απαθανατίζεται στην παραλία με τα δύο του παιδιά που έχει με τη σύζυγό του, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Στην επόμενη φωτογραφία, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη  ποζάρουν χαμογελαστοί στην ίδια τοποθεσία. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram έγραψε: «44 σήμερα για εμένα και 10 χρόνια γάμου για εμάς. Πλήρης».

Δείτε την ανάρτησή του


