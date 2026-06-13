Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Ένας νεκρός από επιδρομή ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ
Ένας νεκρός από επιδρομή ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ
Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 185 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε μία ημέρα
Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επιδρομής ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ δήλωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε χωριό κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ενημέρωσε πως κατέρριψε 62 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, 185 drones αναχαιτίστηκαν από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευής σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν εξέδωσε διαδοχικές προειδοποιήσεις μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενημερώνοντας πως καταρρίφθηκαν drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως είχαν καταρριφθεί 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ δήλωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε χωριό κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ενημέρωσε πως κατέρριψε 62 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, 185 drones αναχαιτίστηκαν από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευής σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν εξέδωσε διαδοχικές προειδοποιήσεις μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενημερώνοντας πως καταρρίφθηκαν drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως είχαν καταρριφθεί 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα