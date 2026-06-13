Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Drones Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεωρήθηκαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχ

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ
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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο αξιωματούχος που μίλησε χθες Παρασκευή στο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones-καμικάζι «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αναφέρουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».
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