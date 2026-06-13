Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεωρήθηκαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχ
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Ο αξιωματούχος που μίλησε χθες Παρασκευή στο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones-καμικάζι «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αναφέρουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».
Ο αξιωματούχος που μίλησε χθες Παρασκευή στο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones-καμικάζι «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αναφέρουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα