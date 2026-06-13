Στο Μπανγκί έφτασαν Ιρανοί, Αφγανοί, Τούρκοι και Γεωργιανοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Απελάσεις ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Στο Μπανγκί έφτασαν Ιρανοί, Αφγανοί, Τούρκοι και Γεωργιανοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εντάχθηκε πρόσφατα στις χώρες που συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον

Στο Μπανγκί έφτασαν Ιρανοί, Αφγανοί, Τούρκοι και Γεωργιανοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ
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Το πρώτο αεροσκάφος που μετέφερε Ιρανούς, Αφγανούς, Τούρκους και Γεωργιανούς παράτυπους μετανάστες οι οποίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, έφθασε στο Μπανγκί το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο ενός αμφιλεγόμενου αμερικανικού προγράμματος για την απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η αμερικανίδα δικηγόρος Άλμα Ντέιβιντ.

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προστέθηκε πρόσφατα στη λίστα των αφρικανικών χωρών που έχουν συμφωνήσει να δεχτούν προσωρινά παράτυπους μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Αυτές οι απελάσεις σε «τρίτες χώρες» έχουν γίνει βασικό στοιχείο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που η νομιμότητά τους αμφισβητείται δικαστικώς τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό.
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