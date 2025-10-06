Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
Θύματα είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 60χρονος επιστάτης της επιχείρησης - Ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού στη Μεσσηνία. Οι Αρχές κλήθηκαν σε κάμπινγκ της Φοινικούντας χθες λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ όταν εντοπίστηκαν δύο νεκροί.
Ο ένας εκ των δύο θυμάτων ήταν ο 70χρονος Έλληνας ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα, περίπου 60 ετών και εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου ως επιστάτης στο κάμπινγκ.
Όπως πληροφορείται το protothema.gr, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στους αστυνομικούς που έφθασαν στο σημείο πως δράστης είναι ένας νεαρός άνδρας ο οποίος φέρεται να προσέγγισε τα δύο άτομα και να πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.
Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.
Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.
Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του MessiniaLive, το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους είχε συμβεί το καλοκαίρι, με τον 70χρονο τότε να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.
Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.
