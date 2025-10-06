Βίκυ Καγιά: Φθινοπωρινή απόδραση στην Ύδρα - «Ευδαιμονία» έγραψε
Βίκυ Καγιά: Φθινοπωρινή απόδραση στην Ύδρα - «Ευδαιμονία» έγραψε
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram το μοντέλο
Μπορεί το καλοκαίρι να έφτασε στο τέλος του, ωστόσο οι αποδράσεις στα νησιά δεν σταμάτησαν εδώ για τη Βίκυ Καγιά. Το μοντέλο βρέθηκε στην Ύδρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε και δεν παρέλειψε να μοιραστεί φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους.
Το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, η Βίκυ Καγιά ανάρτησε μερικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στο νησί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε κάποια από αυτά, εμφανίζεται να ποζάρει με το μπικίνι της, ενώ σε άλλα βρίσκεται με τους φίλους της.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Βίκυ Καγιά έγραψε: «Ύδρα, ευδαιμονία».
Δείτε τις φωτογραφίες
