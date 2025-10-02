Βίκυ Καγιά: Δεν θα με δείτε ξανά στο GNTM, το έκλαψα και το πένθησα 8 μήνες, δεν με αφορά πια
Δεν μου λείπει, είναι ένας κύκλος και μια ενέργεια που έχω αφήσει πίσω, τόνισε το μοντέλο
Η Βίκυ Καγιά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στο GNTM, αφού θεωρεί ότι δεν ανήκει πια στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι αποχωρώντας από το ριάλιτι έκλαψε και «πένθησε». Μέσα της όμως ένιωθε την ανάγκη να κρατήσει αποστάσεις και να κάνει ένα διάλειμμα.
Στην ίδια συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακή εκπομπή, στάθηκε στην τοξικότητα που έχει δεχτεί στην επαγγελματική της πορεία, αλλά και στην αποχή της από την τηλεόραση, τονίζοντας πως είχε να κάνει με την επιθυμία της να βρει ξανά τον εαυτό της.
«Δεν είδα τίποτα από τον νέο κύκλο, θα δω κάποια στιγμή. Δεν μου λείπει, είναι ένας κύκλος και μια ενέργεια που έχω αφήσει πίσω, δεν με αφορά πια. Μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς εμένα, δεν είναι δικό μου το format, απλώς “κούμπωσε” καλά πάνω μου», είπε η Βίκυ Καγιά στο podcast «Anestea». «Δεν θα με ξαναδείτε στο GNTM, ενεργειακά δεν είμαι πια εκεί. Το αποφάσισα όταν έφυγα. Το έκλαψα, το πένθησα για 8 μήνες. Είπα στο κανάλι την αλήθεια “Δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά χρειάζομαι το διάλειμμά μου”. Το δέχτηκαν χωρίς αντιστάσεις, πολιτισμένα και ήρεμα», συμπλήρωσε.
Το μοντέλο αναφέρθηκε επίσης στις τοξικές συμπεριφορές που δέχτηκε στην τηλεόραση και την οδήγησαν στην απόφαση να απέχει τηλεοπτικά. Όπως είπε: «Θέλω να φέρνω την ισορροπία στα πράγματα γύρω μου, σε καταστάσεις, σε ομάδες. Ξέρω ότι πάω να πέσω στη φωτιά, ξέρω ότι απέναντι μου είναι τοξικοί, επιθετικοί, θέλουν μόνο το κακό μου και πάω να πέσω στη φωτιά και λέω θα τη σβήσω μωρέ, θα δουλέψουμε και θα είμαστε όλοι μαζί. Το πήρα απόφαση και δεν το κάνω πια. Δεν πέφτω πλέον στη φωτιά».
Η Βίκυ Καγιά εξομολογήθηκε ότι έχει βιώσει συκοφαντίες και δύσκολες καταστάσεις στην καριέρα της, αλλά εκείνη επιλέγει τη σιωπή που, όπως ανέφερε, είναι «χρυσός». Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Δεν στο έχει πει κανείς να το κάνεις. Το να διαβάλλεις κάποιον για δικούς σου προσωπικούς λόγους, είναι επίσης επιλογή. Φυσικά και τα έχω νιώσει, όχι μόνο πρότινος γενικά όλα αυτά τα χρόνια και σε πολλές καταστάσεις. Η σιωπή είναι χρυσός, δεν απαντάω. Στεναχωριόμουν πολύ, τώρα είμαι λίγο Βούδας. Μεγάλη θλίψω, σωματοποιώ το άγχος. Διάφορα ψυχοσωματικά, έκλαιγα… Θα πάρω αυτή την εμπειρία και θα κάνω δουλειά».
Σύμφωνα με την ίδια, η «πιο γλυκιά εκδίκηση» απέναντι σε όσους την πλήγωσαν είναι η αδιαφορία. «Η πιο γλυκιά εκδίκηση σε όλους αυτούς που σε έχουν πληγώσει είναι ότι δεν σε νοιάζει, ειλικρινά δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει παιδιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να πουλάτε την ιστορία σας με όποιον τίτλο θέλετε. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν θα σας δώσω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Έμαθα, το πήρα το μάθημά μου, ζεστό, ζεστό», πρόσθεσε.
