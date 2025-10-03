Βίκυ Καγιά για τις συνεργασίες της: Το να πατάς επί πτωμάτων είναι επιλογή, πλέον δεν πέφτω στη φωτιά για κανέναν
Η σιωπή είναι χρυσός, δεν απαντάω, στεναχωριόμουν πολύ, τώρα είμαι λίγο Βούδας, πρόσθεσε το μοντέλο
Σταμάτησε πια να «πέφτει στη φωτιά» για να σβήσει τοξικές καταστάσεις στον χώρο των media και της μόδας η Βίκυ Καγιά, επιλέγοντας την απόσταση και τη σιωπή ως μέσο αυτοπροστασίας και προσθέτοντας ότι η «πιο γλυκιά εκδίκηση» είναι να μη σε νοιάζει πια τι λένε οι άλλοι.
Καλεσμένη στο vidcast «Anestea», η Βίκυ Καγιά μίλησε ανοιχτά για την τοξικότητα που έχει συναντήσει στον χώρο της μόδας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο σήμερα διαχειρίζεται τις επιθέσεις και τα κουτσομπολιά εναντίον της. Η παρουσιάστρια και μοντέλο περιέγραψε μια ριζική αλλαγή στάσης, από την τάση να μπαίνει στη «φωτιά» για να εξισορροπήσει καταστάσεις, στην απομάκρυνση προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της.
«Ό,τι νιώθω το κάνω, και θα φωνάξω και θα στεναχωρηθώ και θα κλάψω. Θα πω και μια κουβέντα παραπάνω, θα βρίσω, που δεν βρίζω ποτέ. Όλα τα κάνω, όλα στο μενού. Θα στα πω, θα σε στολίσω και τέλος. Δεν έχει από κάτω, κουτσομπολιό. Τελειώνει εκεί», είπε, επιμένoντας ότι στο παρελθόν ενεργούσε παρορμητικά όταν βρισκόταν αντιμέτωπη με επιθετικές συμπεριφορές.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι για χρόνια επιδίωκε να φέρνει την ισορροπία σε ομάδες και καταστάσεις, ακόμη και όταν αντιλαμβανόταν ότι απέναντί της υπήρχαν τοξικά άτομα. Ωστόσο, πλέον έχει αλλάξει στρατηγική. «Ξέρεις τι λάθος κάνω πάρα πολύ συχνά; Θέλω να φέρνω την ισορροπία στα πράγματα γύρω μου, σε καταστάσεις, σε ομάδες. Ξέρω ότι πάω να πέσω στη φωτιά, ξέρω ότι απέναντί μου είναι τοξικοί, επιθετικοί, θέλουν μόνο το κακό μου και πάω να πέσω στη φωτιά και λέω θα τη σβήσω μωρέ, θα δουλέψουμε και θα είμαστε όλοι μαζί. Το πήρα απόφαση και δεν το κάνω πια. Δεν πέφτω πλέον στη φωτιά».
Αναφερόμενη στην τηλεόραση, η Βίκυ Καγιά είπε ότι αυτή την περίοδο δεν της λείπει, εξηγώντας πως χρειάστηκε να αποσυρθεί προσωρινά από την έκθεση για να ξαναβρεί τον εαυτό της. «Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Όταν βρίσκεις τον εαυτό σου, μέσα σε όλη αυτή την εμπειρία που σου περιέγραψα πριν και ξαφνικά μπαίνεις στη φωτιά και αρχίζεις και καίγεσαι, ο μόνος τρόπος να βρεις τον εαυτό σου ξανά είναι να κάνεις 1, 2 και 500 βήματα πίσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», είπε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, υπογράμμισε την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας στις επιλογές του απέναντι στον άλλον: «Το να πατάς επί πτωμάτων είναι επιλογή, το να προσπαθείς να κάνεις κακό σε κάποιον για να υπάρχεις εσύ, είναι επιλογή. Δεν στο έχει πει κανείς να το κάνεις. Το να διαβάλλεις κάποιον για δικούς σου προσωπικούς λόγους, είναι επίσης επιλογή».
Η Βίκυ Καγιά παραδέχτηκε ότι η περίοδος που είχε δεχτεί επιθέσεις την είχε επηρεάσει σημαντικά σε ψυχοσωματικό επίπεδο: «Φυσικά και τα έχω νιώσει, όχι μόνο πρότινος γενικά όλα αυτά τα χρόνια και σε πολλές καταστάσεις. Η σιωπή είναι χρυσός, δεν απαντάω. Στεναχωριόμουν πολύ, τώρα είμαι λίγο Βούδας. Μεγάλη θλίψω, σωματοποιώ το άγχος. Διάφορα ψυχοσωματικά, έκλαιγα… Θα πάρω αυτή την εμπειρία και θα κάνω δουλειά».
Κλείνοντας, διατύπωσε την άποψή της για το πώς πρέπει να αντιδρά κανείς απέναντι σε όσους τον πλήγωσαν: «Η πιο γλυκιά εκδίκηση σε όλους αυτούς που σε έχουν πληγώσει είναι ότι δεν σε νοιάζει, ειλικρινά δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει παιδιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να πουλάτε την ιστορία σας με όποιον τίτλο θέλετε. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν θα σας δώσω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Έμαθα, το πήρα το μάθημά μου, ζεστό, ζεστό».
Δείτε μετά το 25:00
