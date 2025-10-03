Ο Κιθ Έρμπαν εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του μετά την είδηση χωρισμού με τη Νικόλ Κίντμαν
Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση του μετά από 19 χρόνια γάμου, με τους δύο να ζουν χωριστά από τον περασμένο Ιούνιο
Χωρίς τη βέρα του απαθανατίστηκε ο Κιθ Έρμπαν σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του λίγες ημέρες, αφότου έγινε γνωστό ότι χώρισε με τη Νικόλ Κίντμαν έπειτα από 19 χρόνια γάμου.
Ο τραγουδιστής εθεάθη την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στο Χέρσεϊ της Πενσιλβάνια. Έφτασε με ιδιωτικό τζετ και κατευθύνθηκε στο Giant Center, όπου είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο πλαίσιο της περιοδείας του, δείχνοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις παρά τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το «TMZ» φαίνεται να αποβιβάζεται από το αεροσκάφος φορώντας μαύρο καπέλο και γυαλιά ηλίου, κρατώντας μια τσάντα. Το στοιχείο που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το δάχτυλό του, από το οποίο απουσίαζε η βέρα του.
Η συζήτηση για τη νέα προσωπική ζωή του τραγουδιστή αναζωπυρώθηκε με την αφιέρωση που έκανε στην κιθαρίστριά του, Μάγκι Μπάου, στη διάρκεια συναυλίας του στο Λας Βέγκας. Στις 1 Απριλίου, στη σκηνή του Mandalay Bay, ο Έρμπαν ερμήνευσε το τραγούδι του 2016 «The Fighter», το οποίο είχε γράψει εμπνευσμένος από τη σχέση του με την Κίντμαν.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το «TMZ», την ώρα που τραγουδούσε τον στίχο «γεννήθηκα για να σε αγαπώ», έδειξε προς την Μπάου, η οποία πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί του. Οι δυο τους αντάλλαξαν μια αγκαλιά επί σκηνής, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
Αν και το στιγμιότυπο αρχικά δεν σχολιάστηκε ιδιαίτερα, επέστρεψε στο επίκεντρο μετά την αλλαγή στίχων που έκανε ο Έρμπαν σε πιο πρόσφατη εμφάνισή του. Σε βίντεο που ανέβασε η ίδια η κιθαρίστρια στο Instagram, ο καλλιτέχνης ακούγεται να τραγουδά: «Όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, Μάγκι θα είμαι ο κιθαρίστας σου», αντί για το αρχικό «μωρό μου, θα είμαι ο μαχητής».
Ο Έρμπαν είχε δηλώσει το 2017 ότι έγραψε το «The Fighter» μέσα σε ελάχιστο χρόνο, έχοντας ως έμπνευση την Κίντμαν και την αρχή της κοινής τους ζωής. Σήμερα όμως, οι αλληλεπιδράσεις του με την Μπάου στη σκηνή, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο χωρισμό του, ενισχύουν τις φήμες περί μιας νέας σχέσης.
Φωτογραφία άρθρου: AP
😳 Keith Urban ditches his wedding ring in his first sighting since divorce bombshell... https://t.co/68kA1Q4Rng pic.twitter.com/4kP1JRwWPs— TMZ (@TMZ) October 2, 2025
