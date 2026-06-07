Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Φθιώτιδα και στα Φάρσαλα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φθιώτιδα Φάρσαλα

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Φθιώτιδα και στα Φάρσαλα

Στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ στα Φάρσαλα 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Φθιώτιδα και στα Φάρσαλα
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Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτικές εκτάσεις στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας και στην περιοχή Καλλιθέα στα Φάρσαλα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στα Φάρσαλα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.



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