Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Φθιώτιδα και στα Φάρσαλα
Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Φθιώτιδα και στα Φάρσαλα
Στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ στα Φάρσαλα 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη
Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτικές εκτάσεις στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας και στην περιοχή Καλλιθέα στα Φάρσαλα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στα Φάρσαλα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στα Φάρσαλα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Φαρσάλων. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα