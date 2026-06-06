Τα έριξε στο θύμα ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας: Είπε ότι είδε τη Βασιλική από πάνω του με το μαχαίρι, την αφόπλισε, «θόλωσε» και αντεπιτέθηκε



Τι ισχυρίστηκε



«Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά και είχε χάσει δύο παιδιά»

«Εντωμεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις βλακείες του. Μέχρι και το ενοίκιο τους πλήρωναν και του πήγαιναν φαγητό και εκείνος χτύπαγε το παιδί της. Το κ@@@ίκι! Βγαίνει ο πατέρας του και λέει "εγώ δεν το ήξερα". Τι δεν ήξερες ρε ηλ@@@@.

», λέει εκνευρισμένη η θεία στο MEGA.

Η ίδια ισχυρίζεται πως

. «Όταν πέθαναν οι γονείς της έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική και η Ν... και μετά χαθήκαμε. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου». Επιπλέον,

, καθώς, όπως επισημαίνει, «δεν το σήκωνε».

Σύμφωνα με τη θεία, ο 41χρονος

. «Αν ερχόταν σε εμένα για βοήθεια, θα τη βοηθούσα. Θα της έβρισκα και δουλειά που παρακάλαγε τις φίλες της. Δεν ήρθε στο σπίτι μου να με ζητήσει. Τι να της κάνω; Γι'αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».



Η θεία εξήγησε πως η Βασιλική δεν την είχε ενημερώσει για ό,τι περνούσε, επειδή «ντρεπόταν και ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και εγγόνια, δεν έλεγε τίποτα».



Πρόσθεσε πως η ίδια και οι γονείς της δεν την είχαν δει πότε χτυπημένη, αλλά υπογράμμισε πως αν οι γονείς της το γνώριζαν «θα του έβαζαν πετρέλαιο να τον κάψουν».



Σχετικά με τη στάση του πατέρα του 41χρονου που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον γιο του, είπε «τι να πει τώρα; Ότι ο γιος μου δεν τη σκότωσε και πέθανε μόνη της; Είναι ικανοί να το πουν και αυτό.



«Χθες που πήγα στην κηδεία έψαχνα τον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα, θα μας είχαν γράψει οι εφημερίδες, θα τους πέταγα με τις κλωτσιές έξω, θα ερχόντουσαν κιόλας στην κηδεία του παιδιού; Ο πατέρας του 41χρονου έλεγε "θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία". Τι να πληρώσεις ρε ηλ@@@@ κηδεία; Που τη σκότωσε το παιδί σου; Κοίτα να βοηθήσεις τώρα τα εγγόνια σου που θα πάνε σε ιδρύματα».



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