«Ζούγκλα» και ετοιμόρροπα κτίρια στο κομβικής σημασίας φυλάκιο της Καστάνιανης Πωγωνίου Ιωαννίνων

Οι ακρίτες που αντιστέκονται…

Το κτίριο αυτό κάποτε φιλοξενούσε δεκάδες στρατιώτες

Για να μαθαίνουν ορισμένοι και ορισμένες…

Ειδυλλιακή η εικόνα στο φυλάκιο.

Επίλογος

Σκοπιά φυλακίου

Άλλωστε, από τους Δρυμάδες ως την Αγία Μαρίνα (δείτε χάρτη), δεν υπάρχει άλλο φυλάκιο! Το Δημόσιο δεν χρειάζεται να πληρώνει ενοίκιο, καθώς, όπως αναφέραμε, η έκταση όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του φυλακίου, του ανήκει. Το ένα από τα δύο κτίρια του φυλακίου, παρά τις φθορές, μπορεί να γίνει λειτουργικό και να φιλοξενήσει ένστολους.Οπωσδήποτε χρειάζεται και ένα καινούργιο παρατηρητήριο (το παλιό αποσυναρμολογήθηκε, όπως είχαμε γράψει, και απομακρύνθηκε).Η δεσπόζουσα θέση του φυλακίου, θα συμβάλλει σημαντικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας εκ νέου στους κατοίκους της Καστάνιανης. Ειδικά τώρα, που έχει αποψιλωθεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης του χωριού και στελεχώνεται από ελάχιστα άτομα (λιγότερα από 10, όταν κανονικά έπρεπε να υπηρετούν σε αυτό περισσότερα από τριάντα…). Καλή η βοήθεια της FRONTEX (2-3 άτομα), αλλά δεν είναι αρκετή…Η Καστάνιανη, παρά τις αντιξοότητες, είναι το μόνο από τα χωριά της Λάκκας Πωγωνίου (όσα βρίσκονται αριστερά από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κακαβιάς), με διψήφιο αριθμό κατοίκων (25-30) και τον χειμώνα. Το «Μπαϊράκι», στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο, λειτουργεί πλέον κανονικά (και με τα έξι δωμάτια του ξενώνα που διαθέτει) και αποτελεί πόλο έλξης και για δεκάδες επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ηπείρου. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρέθηκαν στην Καστάνιανη περισσότερα από 150 άτομα. Πολύ περισσότεροι αναμένονται στο πανηγύρι του χωριού (14 και 15 Αυγούστου και τη βραδιά νεολαίας στις 16/8).Δεν αξίζει, ειδικά τώρα που χάρη στο protothema.gr, το Πωγώνι γίνεται ευρέως γνωστό, το χωριό (και τα υπόλοιπα της περιοχής βέβαια) μεγαλύτερο κρατικό ενδιαφέρον;Η Καστάνιανη έχει ιστορία 2.200 ετών τουλάχιστον. Η ρωμαϊκή πλάκα που βρέθηκε στο χωριό χρονολογείται από το 168 π.Χ. Ίσως στη θέση της βρισκόταν μία από τις πόλεις της Ηπείρου που κατέστρεψε ο Ρωμαίος Αιμίλιος Παύλος. Ξαναγεννήθηκε όμως, παρά τις βαρβαρικές επιδρομές, παρά την άφιξη Σλάβων σε αυτή (9ος αιώνας μ.Χ.) και έφτασε να έχει γύρω στους 7.000 κατοίκους. Αλβανοί, Τούρκοι και θανατηφόρες επιδημίες, κυρίως η πανώλη αποδεκάτισαν τον πληθυσμό της. Οι κάτοικοι, παρά τις αφόρητες οθωμανικές πιέσεις, δεν αλλαξοπίστησαν και κάτω από τη μύτη των Τούρκων έχτισαν συνολικά εξωκλήσια και τον κεντρικό ναό του χωριού, την Αγία Τριάδα (ανεγέρθηκε μεταξύ 1858-1861).Ο θρυλικός καπετάν Τσαβίδης, από την Καστάνιανη πολέμησε με τους Σουλιώτες. Καστανιανίτες συμμετείχαν στο Ηπειρωτικό Κομιτάτο στις αρχές του 20ού αιώνα. Μετά το 1913 πολλοί Καστανιανίτες πήραν μέρος σε όλους τους πολέμους του έθνους. Κάποιοι, ακόμα και στη Μικρά Ασία. Μερικοί δεν γύρισαν ποτέ…Το 1944 οι αδίστακτοι Γερμανοί έκαψαν τα 2/3 του χωριού. Αρχοντικά, διώροφα πολλά από αυτά, φτιαγμένα από τους κόπους μιας ζωής στην ξενιτιά, έγιναν στάχτη σε χρόνο dt. Κι όμως, το χωριό φτιάχτηκε πάλι, από το μηδέν και πολλά «παιδιά» του διαπρέπουν σήμερα σε επιστήμες και τέχνες…Κρατάμε ψηλά την ελληνική σημαία δίπλα στις πυραμίδες που καθορίζουν τα σύνορα. Είμαστε περήφανοι, ανυπόταχτοι ενίοτε, πεισματάρηδες και δημιουργικοί, παρά τις αντιξοότητες…Το φυλάκιο Καστάνιανης ανήκει στο 583 Τ.Π. της Κόνιτσας, που με τη σειρά του υπάγεται στην 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (ο ξεπεσμός της θρυλικής 8ης Μεραρχίας…).Αν το ΥΠΕΘΑ, ο Α/ΓΕΕΘΑ και οι Διοικητές των τοπικών μονάδων και υπομονάδων χαίρονται με όσα βλέπουν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να φέρουμε και μερικούς ιθαγενείς από τον Αμαζόνιο, να μετατραπεί σε ατραξιόν ο χώρος του φυλακίου…Κύριοι, οι Καστανιανίτες ζητούν κάτι πολύ απλό: ή επανδρώστε το φυλάκιο ή παραχωρήστε την έκτασή του στην Κοινότητα ή την Αδελφότητα της Καστάνιανης. Αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά τι θα κάνουν.Ο χώρος είναι δημόσιος, στρατιωτικός και θεωρητικά, θα έπρεπε το φυλάκιο να λειτουργεί. Οι εικόνες που βλέπει σήμερα όλη η Ελλάδα δεν τιμούν κανέναν…Βαρεθήκαμε τις υποσχέσεις, βαρεθήκαμε την αδιαφορία. Ελπίζουμε να πάρετε σύντομα τις όποιες αποφάσεις σας και οι απανταχού Καστανιανίτες και Καστανιανίτισσες θα τις σεβαστούν…ΥΓ. Αν ένας ιδιώτης δεν καθαρίσει το οικόπεδό του από χορτάρια τιμωρείται με πρόστιμο. Όταν το Κράτος και ο Ελληνικός Στρατός αφήνουν να γίνει ζούγκλα ιδιόκτητος χώρος τους, δεν πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο; Το φυλάκιο, κύριοι του ΥΠΕΘΑ λειτουργούσε και ως παρατηρητήριο πυροφύλαξης, καθώς ήταν πολύ εύκολο να εντοπιστεί η αρχική εστία οποιασδήποτε φωτιάς και να κατασβεστεί ΄γρήγορα.