Η Γκαλ Γκαντότ πόζαρε ξαπλωμένη με μπικίνι σε πισίνα
Η Γκαλ Γκαντότ πόζαρε ξαπλωμένη με μπικίνι σε πισίνα
Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές ενώ έκανε ηλιοθεραπεία δίπλα στο νερό
Ξαπλωμένη δίπλα σε πισίνα φορώντας μπικίνι πόζαρε η Γκαλ Γκαντότ.
Η ηθοποιός, γνωστή από την ταινία «Wonder Woman», την Κυριακή 7 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της από τις διακοπές που έκανε, τη στιγμή που έκανε ηλιοθεραπεία.
«Το ευτυχισμένο μου μέρος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Γκαλ Γκαντότ. Πίσω της διακρίνεται ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και ο καταγάλανος ουρανός.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, γνωστή από την ταινία «Wonder Woman», την Κυριακή 7 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της από τις διακοπές που έκανε, τη στιγμή που έκανε ηλιοθεραπεία.
«Το ευτυχισμένο μου μέρος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Γκαλ Γκαντότ. Πίσω της διακρίνεται ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και ο καταγάλανος ουρανός.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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