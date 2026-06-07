Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Συνελήφθη 25χρονος με πάνω από 1,2 κιλά κοκαΐνης στην Αττική
Συνελήφθη 25χρονος με πάνω από 1,2 κιλά κοκαΐνης στην Αττική
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (6/6). Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, βάρους 1.180 γραμμαρίων, καθώς και τρις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, βάρους 106 γραμμαρίων.
Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για το αδίκημα της ληστείας και της εκβίασης σε απόπειρα.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (6/6). Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, βάρους 1.180 γραμμαρίων, καθώς και τρις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, βάρους 106 γραμμαρίων.
Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- κοκαΐνη, βάρους 1.286 γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
- δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
- μοτοσικλέτα, καθώς και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για το αδίκημα της ληστείας και της εκβίασης σε απόπειρα.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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