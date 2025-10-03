Ο Κιθ Έρμπαν έδειξε οικογενειακή φωτογραφία σε συναυλία του μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν
Το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, ο σταρ της κάντρι μουσικής εμφανίστηκε στο Giant Center, στο Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια
Ένα οικογενειακό στιγμιότυπο έδειξε ο Κιθ Έρμπαν στην πρώτη συναυλία του μετά την είδηση του χωρισμού του με τη Νικόλ Κίντμαν, έπειτα 19 χρόνια σχέσης.
Το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, ο σταρ της κάντρι μουσικής εμφανίστηκε στο Giant Center, στο Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια, αφού προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με το «People».
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η οποία ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του «High and Alive» ο μουσικός συμπεριέλαβε μια φωτογραφία της Kίντμαν και των κορών τους σε ένα υλικό που προβλήθηκε στην οθόνη της αρένας, ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Heart Like a Hometown» του 2024.
Η περιοδεία του Έρμπαν περιλαμβάνει συναυλίες μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ, όπως το Κονέκτικατ, το Τέξας και το Τενεσί. Οι εμφανίσεις του θα συνεχιστούν το Μάρτιο του 2026 στις Μπαχάμες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Δείτε βίντεο από τη συναυλία
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν έβαλαν τέλος στον γάμο τους μετά από 19 χρόνια, με το ζευγάρι να ζει χωριστά από τον Ιούνιο. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την Τρίτη, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές και ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κόρων τους, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 14χρονης Φέιθ Μάργκαρετ. Την ίδια μέρα, διαδόθηκαν φήμες στο Νάσβιλ ότι ο Έρμπαν έχει προχωρήσει με άλλη γυναίκα, κάτι που, σύμφωνα με πηγές, η Κίντμαν δεν αμφισβητεί.
Η αφιέρωση του Κιθ Έρμπαν στην κιθαρίστριά του, Μάγκι Μπάου, στη διάρκεια συναυλίας του στο Λας Βέγκας, προκάλεσε νέες συζητήσεις, καθώς οι φήμες τη συνδέουν με τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Νικόλ Κίντμαν. Στις 1 Απριλίου, στην εμφάνισή του στο Mandalay Bay, ο τραγουδιστής ερμήνευσε το κομμάτι του 2016 «The Fighter», που είχε γράψει εμπνευσμένος από τη σχέση του με τη σύζυγό του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, την ώρα που τραγούδησε τον στίχο «γεννήθηκα για να σε αγαπώ», έδειξε προς την Μπάου, η οποία πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε δίπλα του. Οι δυο τους αντάλλαξαν μια αγκαλιά στη σκηνή, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
Αν και το στιγμιότυπο αρχικά πέρασε απαρατήρητο, επέστρεψε στο προσκήνιο όταν ο Έρμπαν άλλαξε στίχους του τραγουδιού σε πρόσφατη εμφάνισή του. Σε βίντεο που ανέβασε η ίδια η κιθαρίστρια στο Instagram, ακούγεται ο καλλιτέχνης να τραγουδά: «Όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, Μάγκι θα είμαι ο κιθαρίστας σου», αντί για το αρχικό «μωρό μου, θα είμαι ο μαχητής».
Νωρίτερα, είχε μοιραστεί με το κοινό μια ιστορία για τους γονείς του, οι οποίοι του επέτρεψαν να εγκαταλείψει το σχολείο προκείμενου να ασχοληθεί με τη μουσική.
Keith Urban Performs First Concert After Divorce News, Keeps Nicole Kidman Family Photo in Show https://t.co/weRwJrIiCA— People (@people) October 3, 2025
Δείτε βίντεο από τη συναυλία
@dailytelegraph
Keith Urban has performed in Pennsylvania for his first live performance since Nicole Kidman filed for divorce earlier this week. More at the link in our bio. #keithurban #nicolekidman #music #concert #aussie♬ original sound - The Daily Telegraph
Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον Κιθ Έρμπαν σε σχέση με την κιθαρίστριά του
Ο Έρμπαν είχε αποκαλύψει το 2017 ότι συνέθεσε το «The Fighter» μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εμπνευσμένος από την Κίντμαν και την αρχή της κοινής τους ζωής. Σήμερα όμως, οι αλληλεπιδράσεις του με την Μπάου, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο χωρισμό του, τροφοδοτούν έντονες φήμες για πιθανή σχέση τους.
Φωτογραφία άρθρου: AP
