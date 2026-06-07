Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά
Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά
«Άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο αστυνομικούς που παρενέβησαν
Η ΕΛ.ΑΣ. έσωσε έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας από 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πλησιάζουν σιγά-σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτιρίου. Την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν.
Παράλληλα, ένας αστυνομικός ακούγεται να τον καθησυχάζει λέγοντας του πως «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πλησιάζουν σιγά-σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτιρίου. Την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν.
Παράλληλα, ένας αστυνομικός ακούγεται να τον καθησυχάζει λέγοντας του πως «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».
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