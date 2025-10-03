Κιθ Έρμπαν: Φουντώνουν οι φήμες που τον θέλουν σε σχέση με την κιθαρίστριά του - Το βίντεο από την αλληλεπίδρασή τους στη σκηνή
H αλλαγή που έκανε σε στίχους τραγουδιού του, καθώς και οι κινήσεις τους στη συναυλία που έδωσαν μαρτυρούν πως έχουν έρθει κοντά
Η αφιέρωση του Κιθ Έρμπαν στην κιθαρίστριά του, Μάγκι Μπάου κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λας Βέγκας προκάλεσε συζητήσεις, καθώς οι φήμες τη θέλουν να συνδέεται με τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Νικόλ Κίντμαν. Συγκεκριμένα, κατά την εμφάνισή του στις 1 Απριλίου στο Mandalay Bay, ο Κιθ Έρμπαν ερμήνευσε το χιτ του 2016 «The Fighter», εμπνευσμένο από την σχέση του με τη Νικόλ Κίντμαν.
Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, όταν τραγούδησε τη φράση «γεννήθηκα για να σε αγαπώ», κοίταξε και έδειξε προς την κιθαρίστρια, η οποία σήκωσε το μικρόφωνό της και τραγούδησε δίπλα του, με τους δύο να ανταλλάσσουν μια αγκαλιά, ενώ το κοινό τους χειροκροτούσε.
Το περιστατικό πέρασε αρχικά απαρατήρητο, ωστόσο η προσοχή των θαυμαστών εστιάστηκε ξανά όταν ο Κιθ Έρμπαν άλλαξε πρόσφατα τους στίχους του τραγουδιού. Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram η κιθαρίστρια, εκείνος ακούγεται να τραγουδάει: «Όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, Μάγκι θα είμαι ο κιθαρίστας σου», αντί για το αρχικό «όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, μωρό μου, θα είμαι ο μαχητής».
Ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει το 2017 ότι έγραψε το «Fighter» «πολύ γρήγορα», εμπνευσμένος από τη Νικόλ Κίντμαν και τα πρώτα στάδια της σχέσης τους. Οι αλληλεπιδράσεις του Κιθ Έρμπαν με τη Μάγκι Μπαου, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο χωρισμό του από την Νικόλ Κίντμαν, έχουν προκαλέσει πλήθος φημών που τους θέλουν μαζί.
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν έβαλαν τέλος στον 19χρονο γάμο τους και ζουν σε ξεχωριστά σπίτια από τον Ιούνιο. Την Τρίτη, η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αδιαμφισβήτητες διαφορές και ζητώντας την κύρια επιμέλεια των δύο κόρων τους, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 14χρονης Φέιθ Μάργκαρετ. Την ίδια μέρα, κυκλοφόρησαν φήμες «σε όλο το Νάσβιλ» ότι ο Κιθ Έρμπαν έχει προχωρήσει με «άλλη γυναίκα», με πληροφοριοδότες να επισημαίνουν ότι η Νικόλ Κίντμαν δεν το αμφισβητεί, αλλά παραμένει σοκαρισμένη.
Άτομα από το περιβάλλον τους ανέφεραν στο People ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ένιωσε ότι δεν είχε τη στήριξη του συζύγου της στην καριέρα της όπως εκείνη τον στήριζε, ενώ μία άλλη πηγή την περιέγραψε ως «λυπημένη», αλλά σημείωσε πως «προχωράει η ζωή της». Πριν τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν το 2006, η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ από το 1990 έως το 2001.
