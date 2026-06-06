Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Παρότι έχω ξαναπαντρευτεί, τώρα κατάλαβα το μυστήριο του γάμου
Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Παρότι έχω ξαναπαντρευτεί, τώρα κατάλαβα το μυστήριο του γάμου
«Ήμασταν 15 άτομα, δεν είχαμε τα παιδιά, ήταν μοναδική εμπειρία», είπε η ηθοποιός
Για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, δηλώνοντας πως κατάλαβε το μυστήριο για πρώτη φορά, παρόλο που έχει παντρευτεί ξανά στο παρελθόν και έχει παρευρεθεί σε πολλούς γάμους.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Πλάκα, το Σάββατο 16 Μαΐου και ανέφερε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» πως είχαν μόνο 15 καλεσμένους και είναι πολύ ευτυχισμένη που έμεινε μεταξύ τους.
Η Αθηνά Οικονομάκου σημείωσε πως το γεγονός ότι η ημερομηνία του γάμου συνέπεσε με τη Eurovision ήταν τυχαίο: «Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, θέλαμε να κάνουμε ούτως ή άλλως ή έναν θρησκευτικό ή έναν πολιτικό γάμο και ήταν μία ημερομηνία που ταίριαζε πολύ γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχαμε τα παιδιά. Έτυχε, δεν είχα ιδέα για τη Eurovision. Παρακαλούσα να συμβεί έτσι και δεν το πιστεύω ότι έγινε κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα και γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση όπως έπρεπε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου. Το ένιωσα, ενώ έχω παρευρεθεί σε πολλούς γάμους και έχω ξαναπαντρευτεί», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε είχε άγχος να πάνε όλα καλά, αλλά το απόλαυσε: «Υπήρχε μία νεκρική σιγή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία. Χάρηκα που καταφέραμε και έμεινε στον κλειστό κύκλο και ήταν για εμάς, προσωπικό. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη».
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Η ηθοποιός στη συνέχεια εξήγησε πως έχουν αποφασίσει να κάνουν γαμήλιο πάρτι το καλοκαίρι, αλλά δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες: «Θα γίνει ένα πάρτι», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αθηνά Οικονομάκου περιέγραψε τη γνωριμία της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τόνισε πως αρχικά την φόβιζε να αφεθεί και να νιώσει την ευτυχία: «Ήταν μπαμ και κάτω. Είναι μία ιστορία που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι πολλή μεγάλη. Ήταν αμοιβαίο το "μπαμ και κάτω". Νομίζω ότι αυτό ήταν το κομβικό κομμάτι της όλης ιστορίας, ότι εμφανίστηκε στη ζωή μου ακριβώς στο τάιμινγκ που υπήρχε ο χώρος, ο χρόνος και η ωριμότητα να αποδεχτώ αυτή την αγάπη και τον φωτεινό αυτόν άνθρωπο χωρίς να φοβάμαι πια. Είχα αποφασίσει ότι θέλω να ζω ευτυχισμένη. Υπήρχε μία δυσκολία στην αρχή, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε απόλυτα ευτυχείς, ζοριζόμαστε μέχρι να αποδεχτούμε ότι μπορεί να συμβεί και ψάχνεις να βρεις τι θα χαλάσει. Έχω πάντα τον φόβο, προσπαθώ να το δουλέψω. Δεν νιώθουμε ότι το αξίζουμε συνήθως», είπε.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Πλάκα, το Σάββατο 16 Μαΐου και ανέφερε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» πως είχαν μόνο 15 καλεσμένους και είναι πολύ ευτυχισμένη που έμεινε μεταξύ τους.
Η Αθηνά Οικονομάκου σημείωσε πως το γεγονός ότι η ημερομηνία του γάμου συνέπεσε με τη Eurovision ήταν τυχαίο: «Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, θέλαμε να κάνουμε ούτως ή άλλως ή έναν θρησκευτικό ή έναν πολιτικό γάμο και ήταν μία ημερομηνία που ταίριαζε πολύ γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχαμε τα παιδιά. Έτυχε, δεν είχα ιδέα για τη Eurovision. Παρακαλούσα να συμβεί έτσι και δεν το πιστεύω ότι έγινε κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα και γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση όπως έπρεπε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου. Το ένιωσα, ενώ έχω παρευρεθεί σε πολλούς γάμους και έχω ξαναπαντρευτεί», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε είχε άγχος να πάνε όλα καλά, αλλά το απόλαυσε: «Υπήρχε μία νεκρική σιγή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία. Χάρηκα που καταφέραμε και έμεινε στον κλειστό κύκλο και ήταν για εμάς, προσωπικό. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός στη συνέχεια εξήγησε πως έχουν αποφασίσει να κάνουν γαμήλιο πάρτι το καλοκαίρι, αλλά δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες: «Θα γίνει ένα πάρτι», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αθηνά Οικονομάκου περιέγραψε τη γνωριμία της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τόνισε πως αρχικά την φόβιζε να αφεθεί και να νιώσει την ευτυχία: «Ήταν μπαμ και κάτω. Είναι μία ιστορία που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι πολλή μεγάλη. Ήταν αμοιβαίο το "μπαμ και κάτω". Νομίζω ότι αυτό ήταν το κομβικό κομμάτι της όλης ιστορίας, ότι εμφανίστηκε στη ζωή μου ακριβώς στο τάιμινγκ που υπήρχε ο χώρος, ο χρόνος και η ωριμότητα να αποδεχτώ αυτή την αγάπη και τον φωτεινό αυτόν άνθρωπο χωρίς να φοβάμαι πια. Είχα αποφασίσει ότι θέλω να ζω ευτυχισμένη. Υπήρχε μία δυσκολία στην αρχή, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε απόλυτα ευτυχείς, ζοριζόμαστε μέχρι να αποδεχτούμε ότι μπορεί να συμβεί και ψάχνεις να βρεις τι θα χαλάσει. Έχω πάντα τον φόβο, προσπαθώ να το δουλέψω. Δεν νιώθουμε ότι το αξίζουμε συνήθως», είπε.
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