Ο τραγουδιστής έκανε αναφορά στην 25χρονη μουσικό του σε κομμάτι που είχε αφιερώσει στην ηθοποιό

Αναστασία Σταθά
Ο Κιθ Έρμπαν άλλαξε στίχους τραγουδιού που είχε γράψει για τη Νικόλ Κίντμαν, λίγες μόλις ημέρες πριν εκείνη καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του, ο Έρμπαν τραγούδησε το κομμάτι «The Fighter», το οποίο είχε εμπνευστεί από τη σχέση με την Κίντμαν. Ωστόσο, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής αιφνιδίασε τους θαυμαστές του, αφού άλλαξε στίχο που αφορούσε την ηθοποιό και έκανε μια αναφορά στην 25χρονη μουσικό του,  Μάγκι Μπο, που βρισκόταν μαζί του στη σκηνή. 

Ο αρχικός στίχος του τραγουδιού λέει: «Όταν προσπαθούν να σε πληγώσουν, μωρό μου, θα είμαι ο μαχητής» (When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter). Ωστόσο, ο Κιθ Έρμπαν τραγούδησε : «Όταν προσπαθούν να σε πληγώσουν, Μάγκι, θα είμαι ο κιθαρίστας σου» (When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player).

Η 25χρονη μουσικός μάλιστα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο με την ερμηνεία του Έρμπαν.

Η κίνηση του τραγουδιστή της κάντρι πυροδότησε αρνητικά σχόλια στα social media. «OK, το να χωρίζει τη Νικόλ αρχίζει να φαίνεται ακόμη πιο ύποπτο», σχολίασε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τη Νικόλ. Το να το αλλάζει έτσι δείχνει τι πραγματικά είναι».

Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου πριν από μερικές μέρες, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Πηγές κοντά στο περιβάλλον της τονίζουν ότι ήταν εκείνη που έβαλε οριστικό τέλος στη σχέση. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής έχει ήδη προχωρήσει σε σχέση με «νεότερη γυναίκα από τη μουσική βιομηχανία», χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητά της.

Αναστασία Σταθά

