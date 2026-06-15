Κακοποιοί στο Παγκράτι παρίσταναν το ερωτευμένο ζευγάρι και λήστεψαν οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού
Κακοποιοί στο Παγκράτι παρίσταναν το ερωτευμένο ζευγάρι και λήστεψαν οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού
Του πήραν χρήματα και κινητό
Το ερωτευμένο ζευγάρι, παρίσταναν δύο ληστές, ένας άνδρας και μια κοπέλα, που μπήκαν σε ένα ταξί στο Παγκράτι το ξημέρωμα και όταν βρήκαν την ευκαιρία, έβγαλαν μαχαίρι και το κόλλησαν στον λαιμό του οδηγού, ζητώντας του τις εισπράξεις.
Πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτι λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα. Ένα ζευγάρι καταγράφεται να περπατά χέρι χέρι στο δρόμο. Ο νεαρός ανοίγει την πόρτα και μαζί με την σύντροφό του επιβιβάζονται μέσα σε ένα ταξί και στην συνέχεια ζητούν από τον οδηγό να τους πάει στο Αιγάλεω.
Τίποτα δεν προμήνυε ότι επρόκειτο για ένοπλους ληστές που δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαίρι και να απειλήσουν τον οδηγό για τις εισπράξεις.
Ο οδηγός περιγράφει τα στο Mega τα όσα δραματικά συνέβησαν. «Ήμουν ανυποψίαστος. Ήταν γύρω στις 3, τους πήρα από την Πλαστήρα στην πιάτσα στο Παγκράτι, μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στο Αιγάλεω, μόλις τους πήγα εκεί μου τράβαγε τη μπλούζα, δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και μόλις γύρισα είδα το μαχαίρι», λέει ο οδηγός.
Ο οδηγός αντιστάθηκε και προσπάθησε να τον αφοπλίσει, εκείνος όμως τον απείλησε ακόμα και για τη ζωή του.
«Κάπου αντιστάθηκα, με απείλησε ότι μην το συνεχίσω άλλο, «θα σε σκοτώσω». Και μου πήρε και το κινητό. Τους έδωσα μόνος μου τα λεφτά, τα έβγαλα από τη τσέπη μου», πρόσθεσε.
Το ζευγάρι ληστών άρπαξε από τον οδηγό ταξί περίπου 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο λίγο αργότερα βρέθηκε πεταμένο σε ένα πάρκο της περιοχής.
«Έμαθα σήμερα από συναδέλφους ότι το ίδιο ζευγάρι λογικά από άλλο σημείο επιβίβασης με ίδιο σημείο αποβίβασης κάνανε το ίδιο πράγμα». Οι Αρχές μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το νεαρό ζευγάρι, για να μπει τέλος στην εγκληματική του δράση.
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Πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτι λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα. Ένα ζευγάρι καταγράφεται να περπατά χέρι χέρι στο δρόμο. Ο νεαρός ανοίγει την πόρτα και μαζί με την σύντροφό του επιβιβάζονται μέσα σε ένα ταξί και στην συνέχεια ζητούν από τον οδηγό να τους πάει στο Αιγάλεω.
Τίποτα δεν προμήνυε ότι επρόκειτο για ένοπλους ληστές που δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαίρι και να απειλήσουν τον οδηγό για τις εισπράξεις.
Ο οδηγός περιγράφει τα στο Mega τα όσα δραματικά συνέβησαν. «Ήμουν ανυποψίαστος. Ήταν γύρω στις 3, τους πήρα από την Πλαστήρα στην πιάτσα στο Παγκράτι, μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στο Αιγάλεω, μόλις τους πήγα εκεί μου τράβαγε τη μπλούζα, δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και μόλις γύρισα είδα το μαχαίρι», λέει ο οδηγός.
Ο οδηγός αντιστάθηκε και προσπάθησε να τον αφοπλίσει, εκείνος όμως τον απείλησε ακόμα και για τη ζωή του.
«Κάπου αντιστάθηκα, με απείλησε ότι μην το συνεχίσω άλλο, «θα σε σκοτώσω». Και μου πήρε και το κινητό. Τους έδωσα μόνος μου τα λεφτά, τα έβγαλα από τη τσέπη μου», πρόσθεσε.
Το ζευγάρι ληστών άρπαξε από τον οδηγό ταξί περίπου 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο λίγο αργότερα βρέθηκε πεταμένο σε ένα πάρκο της περιοχής.
«Έμαθα σήμερα από συναδέλφους ότι το ίδιο ζευγάρι λογικά από άλλο σημείο επιβίβασης με ίδιο σημείο αποβίβασης κάνανε το ίδιο πράγμα». Οι Αρχές μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το νεαρό ζευγάρι, για να μπει τέλος στην εγκληματική του δράση.
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