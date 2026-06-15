Η μυθική εμφάνιση του Βοζίνια του Πράσινου Ακρωτηρίου που κατέβασε ρολά κόντρα στην Ισπανία και ξέσπασε σε κλάματα, βίντεο
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Η μυθική εμφάνιση του Βοζίνια του Πράσινου Ακρωτηρίου που κατέβασε ρολά κόντρα στην Ισπανία και ξέσπασε σε κλάματα, βίντεο

Ο 40χρονος γκολκίπερ έγραψε ιστορία και ξέσπασε σε κλάματα ακριβώς μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή

Η μυθική εμφάνιση του Βοζίνια του Πράσινου Ακρωτηρίου που κατέβασε ρολά κόντρα στην Ισπανία και ξέσπασε σε κλάματα, βίντεο
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Στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το ματς ολοκληρώθηκε με την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ 2026, καθώς η Ισπανία έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι Αφρικανοί είχαν μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία κι έναν εντυπωσιακό γκολκίπερ για ήρωα κάτω από τα δοκάρια. Τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια!

Τι κι αν η Ισπανία είχε 27 τελικές και ταυτόχρονα συντριπτικά ποσοστά κατοχής της μπάλας, το Πράσινο Ακρωτήριο έκανε την μεγάλη έκπληξη, με τον Βοζίνια να είναι ανίκητος στην εστία.


Ο γεννημένος στις 3 Ιουνίου του 1986 ποδοσφαιριστής κατέβασε τα ρολά όταν χρειάστηκε, με το φινάλε της αναμέτρησης να τον βρίσκει με 7 συνολικά επεμβάσεις όπου τα αντίστοιχα xgoals των Ισπανών για τις συγκεκριμένες φάσεις ήταν 1.46.


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Ο γκολκίπερ της πορτογαλικής Τσάβες, αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση και μετά τη λήξη της αναμέτρησης δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του, καθώς έβαλε τα κλάματα και ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος.

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