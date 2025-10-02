Βανέσα Χάτζενς για τη σχέση της με τον Ζακ Έφρον στο High School Musical: Η χημεία ήταν τόσο πραγματική
Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2007, πριν χωρίσουν τελικά το 2010
Για τη σχέση που είχε με τον συμπρωταγωνιστή της στο High School Musical, Ζακ Έφρον μίλησε η Βανέσα Χάτζενς, εκφράζοντας τη νοσταλγία της. Σε επεισόδιο του podcast «Get Your Head in The Game with Bart Johnson», η 36χρονη ηθοποιός μίλησε για τη «γνήσια» χημεία που υπήρχε μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών όπου συμμετείχαν.
Η Βανέσα Χάτζενς, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη με τον Κόουλ Τάκερ και περιμένει το δεύτερο παιδί τους, αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Ζακ Έφρον είχαν προγραμματιστεί να συνεργαστούν ήδη πριν ολοκληρωθεί το casting. Η ηθοποιός θυμήθηκε τη διαδικασία των οντισιόν και περιέγραψε: «Υπήρχε ακόμα ένα κορίτσι για τον ρόλο της Gabriella και ακόμα ένα αγόρι για τον Troy. Τα αντιστρέψαμε, κάναμε ένα μιξ και ναι, αυτό ήταν».
Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως αγαπούσε το γεγονός ότι είχε επιλεγεί να συνεργαστεί με τον τότε συμπρωταγωνιστή της: «Φυσικά ήμουν παιδί και με είχαν βάλει με αυτό το αγόρι και έλεγα "ω Θεέ μου, είναι τόσο χαριτωμένος". Η χημεία ήταν τόσο πραγματική».
Οι χαρακτήρες τους, Gabriella Montez και Troy Bolton, ήταν ζευγάρι και στις τρεις ταινίες, ενώ η χημεία αυτή μεταφέρθηκε και στην προσωπική τους ζωή. Η Βανέσα Χάτζενς και ο Ζακ Έφρον επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2007, πριν χωρίσουν τελικά το 2010.
Κατά τη διάρκεια του podcast, η Βανέσα Χάτζενς τόνισε ότι η χημεία τους εκτός πλατό ενίσχυσε την ερμηνεία τους: «Ναι, όντως βοηθάει. Ειδικά όταν είσαι νέος και όλα είναι γλυκά και αθώα».
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύνδεση που είχαν από την αρχή. Σε συνέντευξη στο Glamour τον Ιούνιο του 2010 είχε δηλώσει: «Είχαμε τύχη που ξεκινήσαμε μαζί, γι’ αυτό νομίζω ότι ο κόσμος μας αγαπούσε, επειδή ερωτεύτηκε τους χαρακτήρες. Αμέσως υπήρχε σύνδεση, όλοι μπορούσαν να το δουν. Στην οντισιόν, μας ζευγάρωσαν και εκείνος ήταν αξιολάτρευτος. Δεν ήταν ο άντρας που είναι σήμερα, είχε ένα κενό ανάμεσα στα δόντια».
Από την πλευρά του, ο Zακ Έφρον είχε σημειώσει το 2007 σε συνέντευξή του στη Disney ότι η χημεία τους φαινόταν ήδη από τις οντισιόν: «Για όλα τα ζευγάρια, εγώ και η Βανέσα πάντα ήμασταν μαζί. Δεν μας δοκίμασαν με άλλους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από την αρχή κολλήσαμε».
Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τον χωρισμό τους, η Βανέσα Χάτζενς έχει δηλώσει ότι είναι ευγνώμων για τη σχέση αυτή και για την υποστήριξη που της προσέφερε εκείνη την περίοδο. Σε podcast του Απριλίου 2019 είχε πει: «Δεν θα μπορούσα να ήμουν πιο ευγνώμων που είχα αυτή τη σχέση τότε… Ήταν ένα τεράστιο φαινόμενο και όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω μου. Ήταν κάτι περίεργο και ξένο, αλλά το γεγονός ότι ήμουν σε μια σχέση με κράτησε σταθερή και γειωμένη, και είχα κάποιον να στηριχτώ που περνούσε τα ίδια».
