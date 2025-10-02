Η Νίνα Ντόμπρεβ διαψεύδει τις φήμες για σχέση με τον Ζακ Έφρον μετά τον χωρισμό της από τον Σον Γουάιτ
Νίνα Ντόμπρεβ Ζακ Έφρον

Η Νίνα Ντόμπρεβ διαψεύδει τις φήμες για σχέση με τον Ζακ Έφρον μετά τον χωρισμό της από τον Σον Γουάιτ

Οι φήμες περί σχέσης προέκυψαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να απολαμβάνουν μαζί ένα ταξίδι με γιοτ μαζί με διάσημους φίλους τους

Η Νίνα Ντόμπρεβ διαψεύδει τις φήμες για σχέση με τον Ζακ Έφρον μετά τον χωρισμό της από τον Σον Γουάιτ
Πέννυ Λουπάκη
Τέλος έβαλε στις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον Ζακ Έφρον, η Νίνα Ντόμπρεβ, μετά τον χωρισμό της από τον Σον Γουάιτ. Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή από το «Vampire Diaries», ρωτήθηκε από το TMZ για το ενδεχόμενο σχέσης με τον 37χρονο σταρ και, σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Όταν όμως ρωτήθηκε αν εκείνη και ο Ζακ Έφρον είναι απλώς φίλοι, απάντησε με ένα σύντομο «ναι». Αντί να επικεντρωθεί στην προσωπική της ζωή όμως, η Νίνα Ντόμπρεβ δήλωσε ότι ανυπομονεί για το μέλλον της: «Είμαι ενθουσιασμένη για το μέλλον και το μόνο που είναι σίγουρο είναι η αλλαγή».

Οι φήμες περί ρομαντικής σχέσης προέκυψαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να απολαμβάνουν μαζί ένα ταξίδι με γιοτ μαζί με διάσημους φίλους τους. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Ζακ Έφρον φαίνεται να σκύβει πάνω από τη Νίνα Ντόμπρεβ, η οποία κοιτούσε το κινητό της.

Οι λήψεις έγιναν λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού της Νίνα Ντόμπρεβ από τον πρώην Ολυμπιονίκη, Σον Γουάιτ, με τον οποίο ήταν μαζί πέντε χρόνια και σχεδόν ένα χρόνο αρραβωνιασμένοι. Ο χωρισμός είχε γίνει γνωστός στις 11 Σεπτεμβρίου και ακολούθησαν φήμες για προβλήματα στη σχέση τους, αφού η ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς το δαχτυλίδι αρραβώνα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Πηγές ανέφεραν στο People ότι η Νίνα Ντόμπρεβ και ο Σον Γουάιτ πήραν μια «αμοιβαία απόφαση» να χωρίσουν, ωστόσο «δεν ήταν εύκολη». Άλλη πηγή πρόσθεσε στη DailyMail ότι ο χωρισμός οφειλόταν στις διαφορετικές προτεραιότητες, που είχαν, καθώς ο Γουάιτ ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ η Ντόμπρεβ ήθελε να εστιάσει στην καριέρα της.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Πέννυ Λουπάκη

