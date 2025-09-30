Ζωζώ Σαπουντζάκη: Φίλη της διαψεύδει τα δημοσιεύματα ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας - «Μόνο κατάκοιτη δεν είναι»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Φίλη της διαψεύδει τα δημοσιεύματα ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας - «Μόνο κατάκοιτη δεν είναι»
Τον Ιούνιο είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα και νοσηλεύτηκε λίγες ημέρες, πρόσθεσε - Τα πλάνα της ηθοποιού στην πισίνα του σπιτιού της
Νεότερα για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη μετέφερε η στενή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου αναφέροντας πως η ηθοποιός είναι καλά στην υγεία της, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά φήμες και δημοσιεύματα περί σοβαρών προβλημάτων υγείας, τονίζοντας ότι «μόνο κατάκοιτη δεν είναι».
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη εξήγησε ότι η ηθοποιός έχει αφήσει πίσω τις δυσκολίες που πέρασε, καθώς τον Ιούνιο χρειάστηκε να νοσηλευτεί μαζί με τον σύντροφό της, Πύρρο Αναγωνστόπουλο, λόγω ενός αναπνευστικού προβλήματος.
«Τον Ιούνιο πέρασε ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Έναν ιό πήρε βασικά. Έναν ιό στους πνεύμονες και με την κατάλληλη αντιβίωση, την είδε πνευμονολόγος, επανήλθε. Νοσηλεύτηκε λίγες ημέρες. Τους είχα και τους δυο μαζί με τον σύντροφό της, στο ίδιο δωμάτιο νοσοκομείου. Προληπτικά όλα αυτά για να πάρουν την κατάλληλη αντιβίωση και να είναι οι γιατροί από πάνω τους. Αλλά κόλλησαν από την πολλή αγάπη. Μας είπε ο γιατρός ότι τα πολλά φιλιά και οι αγκαλιές αυτά κάνουν», είπε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.
Με αφορμή τα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή με την ηθοποιό να κάνει ηλιοθεραπεία και να κολυμπάει σε μία πισίνα, η φίλη της ανέφερε ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται σε ένα εξοχικό στους Αγίους Θεοδώρους και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα.
«Δεν είναι στην Κινέτα, στο εξοχικό της γιατί είναι και λίγο ψυχοφθόρο να βλέπει το καμένο σπίτι. Είπαμε να κάνει μόνο θετικές σκέψεις τώρα πια. Έχουμε ένα πολύ ωραίο εξοχικό στους Αγίους Θεοδώρους. Ξαφνικά βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος θα έλεγα και μια εφημερίδα, και λένε. Η κυρία Σαπουντζάκη τι να κάνει αυτή τη στιγμή; Εμείς βγαίνουμε τα βράδια, πηγαίνουμε για φαγητό, διασκεδάζουμε. Είναι πολύ καλά. Μόνο κατάκοιτη δεν είναι. Την είχε δει ο κόσμος στο αναπηρικό καρότσι. Ήταν ένα πρόβλημα. Είχε μαζέψει υγρό το γόνατό της. Πέρασε με κάποιες φυσιοθεραπείες. Πέρασε. Τώρα είναι καλά η γυναίκα, αλλά, έχουν μείνει εκεί. Ο κίτρινος τύπος, ως συνήθως, έχει μείνει εκεί, γιατί αυτό συμφέρει μάλλον. Πουλάει. Τώρα σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουμε και στην Αθήνα» δήλωσε η κα. Ευστρατιάδου.
Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα της υγείας της, σημείωσε: «Η γυναίκα έχει καλή υγεία. Αλλά, σε αυτή την ηλικία σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά καιρούς, τα οποία λύνονται. Εύχομαι να ζήσει ευχάριστα, ευτυχισμένα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Γι’ αυτό και την περιβάλλουμε με τόση αγάπη και τόση φροντίδα. Θέλει να είναι με ανθρώπους που την αγαπάνε. Ο Πύρρος την αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ την αγαπάω. Τα έχει τακτοποιήσει όλα».
Κλείνοντας, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε για τη σημερινή πιο χαλαρή διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη, η οποία ζει ανέμελα χωρίς στερήσεις στη διατροφή της, όπως συνήθιζε τα προηγούμενα χρόνια: «Είναι ανέμελη πια. Ξέγνοιαστη. Δεν την απασχολεί τίποτα. Είχε προτάσεις από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάει τον Νοέμβριο, για να τη βραβεύσουν μαζί με άλλους βετεράνους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει χαλαρώσει. Έχει βγει από αυτό το τρυπάκι που είχε από τότε που ήταν μικρή, να τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και τρώει τα γλυκάκια της, τρώει μακαρόνια, τρώει πίτσα, τρώει αυτά που στερήθηκε μια ζωή. Γιατί δεν είναι να μπει μέσα σε κάποια τουαλέτα, που είχε το άγχος μην δεν κουμπώσει. Με αυτό το άγχος ζούσε όλα τα χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή. Τώρα λοιπόν έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη και τρώει και τα γλυκάκια της και απ’ όλα».
Κλείνοντας, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε για τη σημερινή πιο χαλαρή διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη, η οποία ζει ανέμελα χωρίς στερήσεις στη διατροφή της, όπως συνήθιζε τα προηγούμενα χρόνια: «Είναι ανέμελη πια. Ξέγνοιαστη. Δεν την απασχολεί τίποτα. Είχε προτάσεις από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάει τον Νοέμβριο, για να τη βραβεύσουν μαζί με άλλους βετεράνους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει χαλαρώσει. Έχει βγει από αυτό το τρυπάκι που είχε από τότε που ήταν μικρή, να τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και τρώει τα γλυκάκια της, τρώει μακαρόνια, τρώει πίτσα, τρώει αυτά που στερήθηκε μια ζωή. Γιατί δεν είναι να μπει μέσα σε κάποια τουαλέτα, που είχε το άγχος μην δεν κουμπώσει. Με αυτό το άγχος ζούσε όλα τα χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή. Τώρα λοιπόν έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη και τρώει και τα γλυκάκια της και απ’ όλα».
