Ζωζώ Σαπουντζάκη: Φίλη της διαψεύδει τα δημοσιεύματα ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας - «Μόνο κατάκοιτη δεν είναι»

Ζωζώς Σαπουντζάκη

», είπε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.





Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα της υγείας της, σημείωσε:

«Η γυναίκα έχει καλή υγεία. Αλλά, σε αυτή την ηλικία σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά καιρούς, τα οποία λύνονται. Εύχομαι να ζήσει ευχάριστα, ευτυχισμένα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Γι’ αυτό και την περιβάλλουμε με τόση αγάπη και τόση φροντίδα. Θέλει να είναι με ανθρώπους που την αγαπάνε. Ο Πύρρος την αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ την αγαπάω. Τα έχει τακτοποιήσει όλα».

Κλείνοντας, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε για τη σημερινή πιο χαλαρή διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη, η οποία ζει ανέμελα χωρίς στερήσεις στη διατροφή της, όπως συνήθιζε τα προηγούμενα χρόνια

: «Είναι ανέμελη πια. Ξέγνοιαστη. Δεν την απασχολεί τίποτα. Είχε προτάσεις από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάει τον Νοέμβριο, για να τη βραβεύσουν μαζί με άλλους βετεράνους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει χαλαρώσει. Έχει βγει από αυτό το τρυπάκι που είχε από τότε που ήταν μικρή, να τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και τρώει τα γλυκάκια της, τρώει μακαρόνια, τρώει πίτσα, τρώει αυτά που στερήθηκε μια ζωή. Γιατί δεν είναι να μπει μέσα σε κάποια τουαλέτα, που είχε το άγχος μην δεν κουμπώσει. Με αυτό το άγχος ζούσε όλα τα χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή. Τώρα λοιπόν έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη και τρώει και τα γλυκάκια της και απ’ όλα».

