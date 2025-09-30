Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη

Η ηθοποιός έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 28 και διοργάνωσε ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από το διάστημα

Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Ελένη Μήτση
Τα 28α γενέθλιά της γιόρτασε η Σίντνεϊ Σουίνι με ένα θεματικό πάρτι γεμάτο λαμπερούς καλεσμένους και εμπνευσμένο από το διάστημα.  Η ηθοποιός εντυπωσίασε με φόρεμα που θύμιζε Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ενώ ξεχώρισε και η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ, σύζυγος του Τζεφ Μπέζος.

Η βραδιά συνδύασε εντυπωσιακή διακόσμηση, στολές αστροναυτών και γαλαξιακή ατμόσφαιρα, συγκεντρώνοντας πλήθος αστέρων του Χόλιγουντ. Η Σουίνι  επέλεξε για την περίσταση ένα μεταλλικό μίνι φόρεμα με τρισδιάστατα αστέρια, δημιουργία των σχεδιαστών The Blonds. Το εφαρμοστό ασημί φόρεμα με μπούστο-κορσέ είναι το ίδιο που είχε φορέσει η Σπίαρς στις προωθητικές φωτογραφίες του άλμπουμ Circus το 2008. Η ηθοποιός αναπαρήγαγε μάλιστα την εμβληματική πόζα της τραγουδίστριας, καθισμένη με τα πόδια της λυγισμένα.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα του Ιταλού σχεδιαστή Rene Caovilla, ενώ το look της επιμελήθηκαν ο hairstylist Γκλεν Οροπέζα, η make-up artist Μελίσα Ερνάντεζ και η στυλίστρια Μόλι Ντίκσον. Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Δείτε την ανάρτησή της

Οι καλεσμένοι σε «διαστημικό» στυλ


Οι παρευρισκόμενοι ακολούθησαν το θέμα της βραδιάς με δημιουργικές στολές. Ο Γκλεν Πάουελ εμφανίστηκε ως αστροναύτης της NASA, ενώ η Λόρεν Σάντσες φόρεσε ασημί μεταλλικό μίνι φόρεμα που ταίριαζε με το outfit της Σουίνι. Ο Τζεφ Μπέζος έδωσε τη δική του πινελιά, φορώντας μπουφάν ασφαλείας της Blue Origin, της εταιρείας διαστημικών ταξιδιών που του ανήκει.

Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
H Λόρεν Σάντσες και η Σίντνεϊ Σουίνι

Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Ο Γκλεν Πάουελ εμφανίστηκε στο πάρτι ως αστροναύτης της NASA

Άλλοι καλεσμένοι επέλεξαν εμφανίσεις εμπνευσμένες από εξωγήινους, χαρακτήρες του «Star Wars» με φωτόσπαθα, αλλά και τους πράκτορες του «Men In Black».

Το σκηνικό ενισχύθηκε από διακοσμητικά με πυραύλους της NASA και φωτισμούς που δημιουργούσαν ατμόσφαιρα νυχτερινού μαγαζιού.

Η ηθοποιός είχε γιορτάσει νωρίτερα τα γενέθλιά της, που ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου, με ένα ταξίδι στη Γιούτα, το οποίο περιέγραψε ως «μικρή εκδρομή στον Άρη».

Στιγμιότυπα από το πάρτι της ηθοποιού δημοσίευσε και ο φωτογράφος Έντι Τσεν στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας: «Μόνο ο πλανήτης Σιντ μπορεί να φέρει όλους τους εξωγήινους μαζί. Χρόνια πολλά Σίντνεϊ Σουίνι. Σ' αγαπάμε!».

Δείτε την ανάρτησή του


Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη


Δείτε  εδώ την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με το ίδιο φόρεμα

Σίντνεϊ Σουίνι: Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της με φόρεμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη


Ελένη Μήτση
27 ΣΧΟΛΙΑ

