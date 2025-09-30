Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις
Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις
Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο υπουργικό έκανε λόγο για αμόκ παραπληροφόρησης - «Είπαν μέχρι και ότι η φωτογραφία μου με τον Τραμπ είναι ψεύτικη» - «Ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας»
Την ανάγκη τα μέλη της κυβέρνησης να υπερασπιστούν την αλήθεια έναντι των fake news «από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 14:30 το μεσημέρι.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι «παραπάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου» δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.
«Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων» επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Αφού υπενθύμισε, δε, ότι «την τελευταία 6ετια έχουμε προσθέσει 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία», ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται υπάλληλοι δήμων και περιφερειών αρκεί να έχουν συμβάλει στην επίτευξη στόχων».
Ζητώντας, τέλος, «άμεση επιφυλακή» για «να αποκρούουμε άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη», ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να αναδεικνύεται «με επιμονή η δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος τους πρόοδο. Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις, οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής άνοιξε μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος δέχθηκε τα συγχαρητήρια του συνόλου των Υπουργών. Πολλά μέλη του Υπουργικού συμβουλίου επεσήμαναν ότι, ενώ η χώρα πετυχαίνει όσα δεν είχε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης στο πεδίο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, χτίζεται μια απίστευτη προπαγάνδα που προσπαθεί με ψευδείς ισχυρισμούς να χτίσει το αντίθετο αφήγημα.
Προς το τέλος της συζήτησης τον λόγο πήρε ο Πρωθυπουργός ο οποίος θύμισε εν συντομία όσα έγιναν μέσα σε 6 χρόνια και ευγενικά αλλά με απόλυτη σαφήνεια ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα.
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την εισήγησή του από όσα συνέβησαν κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τονίζοντας ότι «εκπέμψαμε το σήμα της ισχυρής Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια αλλά την παρέχει. Κι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου. Αυτό πρέπει να τονιστεί σε σχέση με το αμόκ παραπληροφόρησης στην Αθήνα γιατί μέχρι η φωτογραφία με τον Τραμπ είπαν ότι είναι ψεύτικη ενώ δημοσιεύεται από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου».
Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εξαγγελίες Τραμπ-Νετανάχου για την προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα προσθέτοντας την «την ευχή μου ότι αυτό το σχέδιο να γίνει αποδεκτό από την Χαμάς έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων»
Όπως τόνισε «αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική γι’ αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες άλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας»
Εισερχόμενος στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου. ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «στο επίκεντρό βρίσκεται η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Παραπάνω από 4 εκατομμύρια θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου. Να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση για τους νέους όπου κανείς νέος μέχρι 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος και για μέχρι τους 30 μειώνεται ο συντελεστής στο 9%» Έδωσε, μάλιστα, και παραδείγματα «αντί να μιλάμε με γενικούς αφηρηματικούς δείκτες» όπως αυτό με τον πωλητή με καθάρια αμοιβή 980 € που θα κερδίσει παραπάνω από 1072 € το χρόνο, «παραπάνω, δηλαδή, από έναν μισθό»
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι «παραπάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου» δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.
«Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων» επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Αφού υπενθύμισε, δε, ότι «την τελευταία 6ετια έχουμε προσθέσει 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία», ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται υπάλληλοι δήμων και περιφερειών αρκεί να έχουν συμβάλει στην επίτευξη στόχων».
Ζητώντας, τέλος, «άμεση επιφυλακή» για «να αποκρούουμε άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη», ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να αναδεικνύεται «με επιμονή η δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος τους πρόοδο. Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις, οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής άνοιξε μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος δέχθηκε τα συγχαρητήρια του συνόλου των Υπουργών. Πολλά μέλη του Υπουργικού συμβουλίου επεσήμαναν ότι, ενώ η χώρα πετυχαίνει όσα δεν είχε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης στο πεδίο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, χτίζεται μια απίστευτη προπαγάνδα που προσπαθεί με ψευδείς ισχυρισμούς να χτίσει το αντίθετο αφήγημα.
Προς το τέλος της συζήτησης τον λόγο πήρε ο Πρωθυπουργός ο οποίος θύμισε εν συντομία όσα έγιναν μέσα σε 6 χρόνια και ευγενικά αλλά με απόλυτη σαφήνεια ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα.
Η εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την εισήγησή του από όσα συνέβησαν κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τονίζοντας ότι «εκπέμψαμε το σήμα της ισχυρής Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια αλλά την παρέχει. Κι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου. Αυτό πρέπει να τονιστεί σε σχέση με το αμόκ παραπληροφόρησης στην Αθήνα γιατί μέχρι η φωτογραφία με τον Τραμπ είπαν ότι είναι ψεύτικη ενώ δημοσιεύεται από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου».
Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εξαγγελίες Τραμπ-Νετανάχου για την προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα προσθέτοντας την «την ευχή μου ότι αυτό το σχέδιο να γίνει αποδεκτό από την Χαμάς έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων»
Όπως τόνισε «αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική γι’ αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες άλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας»
Εισερχόμενος στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου. ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «στο επίκεντρό βρίσκεται η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Παραπάνω από 4 εκατομμύρια θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου. Να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση για τους νέους όπου κανείς νέος μέχρι 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος και για μέχρι τους 30 μειώνεται ο συντελεστής στο 9%» Έδωσε, μάλιστα, και παραδείγματα «αντί να μιλάμε με γενικούς αφηρηματικούς δείκτες» όπως αυτό με τον πωλητή με καθάρια αμοιβή 980 € που θα κερδίσει παραπάνω από 1072 € το χρόνο, «παραπάνω, δηλαδή, από έναν μισθό»
Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε, επίσης, ότι «εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι απαλλάσσονται από το βραχνά της προσωπικής διαφοράς» ενώ «ο ΕΝΦΙΑ εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.700 χωριά, ο ΦΠΑ θα μειωθεί σε ακριτικά νησιά και όλα αυτά επίσημα θα γίνουν εντός των επόμενων εβδομάδων νόμος του κράτους
«Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων. Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια με σημαντικότερη την παρέμβαση που έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ειδική αναφορά στις τιμές της ενέργειας για τις οποίες είπε ότι «φαίνεται ότι θα είναι σταθερές τον επόμενο μήνα. Φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα που αφενός δεν θέλει προσθέτει στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές για νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες
Όσον αφορά τον σχεδιασμό του υπουργείο Εσωτερικών για τις φετινές προσλήψεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του «γιατί έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε και να επιταχύνουμε τις προσλήψεις. Έτσι ώστε να μη χρειάζεται να κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας» και ανακοίνωσε διπλασιασμό του προϋπολογισμού για τα bonus παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
«Αξίζει να δούμε την μεγάλη εικόνα έχουμε προσθέσει την τελευταία 6ετια 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία και οι αριθμοί αυτοί να αποτυπώνουν πρώτα και πάνω από όλα τις κοινωνικές μας προτεραιότητας. Πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών bonus παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους Θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε, το σχετικό προϋπολογισμό το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του bonus παραγωγικότητας σημαντικά. Για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται υπάλληλοι δήμων και περιφερειών αρκεί να έχουν συμβάλει στην επίτευξη στόχων και σε συνάρτηση με την αξιολόγησή τους» είπε χαρακτηριστικά.
Καθώς στην ατζέντα του υπουργικού είναι και η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «τολμηρές αλλαγές που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων, απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση. Η θητεία να γίνεται προσόν».
Υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι «την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Bellhara σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόσταση 2+2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας» υπογράμμισε ότι «όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία και αναδεικνύεται σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση για την οποία είπε ότι «είναι η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικές για τις παράνομες είσοδος στη χώρα». «Απλοποιούμε διαδικασίες αξιοποιώντας και νέα εργαλεία όπως η tech βίζα για να προσελκύσουμε στη χώρα εργαζόμενους που θέλουν να εργάζονται από την πατρίδα μας. Η άλλη όψη μιας αυστηρής σε πολιτική να καθορίζουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα εισέρχονται στην χώρα μας και αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο του υπ. Μετανάστευσης» πρόσθεσε.
«Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν το σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησης μας στο πλευρό της κοινωνίας. Και οι δικές μας απαντήσεις αυτή την διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα το έργο μας το οποίο θα κάνει πράξη το πρόγραμμα μας. Η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι άμεση να αποκρούουμε άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή την δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος τους πρόοδο. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας, ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς» κατέληξε στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός
«Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων. Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια με σημαντικότερη την παρέμβαση που έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ειδική αναφορά στις τιμές της ενέργειας για τις οποίες είπε ότι «φαίνεται ότι θα είναι σταθερές τον επόμενο μήνα. Φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα που αφενός δεν θέλει προσθέτει στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές για νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες
Όσον αφορά τον σχεδιασμό του υπουργείο Εσωτερικών για τις φετινές προσλήψεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του «γιατί έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε και να επιταχύνουμε τις προσλήψεις. Έτσι ώστε να μη χρειάζεται να κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας» και ανακοίνωσε διπλασιασμό του προϋπολογισμού για τα bonus παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
«Αξίζει να δούμε την μεγάλη εικόνα έχουμε προσθέσει την τελευταία 6ετια 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία και οι αριθμοί αυτοί να αποτυπώνουν πρώτα και πάνω από όλα τις κοινωνικές μας προτεραιότητας. Πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών bonus παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους Θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε, το σχετικό προϋπολογισμό το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του bonus παραγωγικότητας σημαντικά. Για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται υπάλληλοι δήμων και περιφερειών αρκεί να έχουν συμβάλει στην επίτευξη στόχων και σε συνάρτηση με την αξιολόγησή τους» είπε χαρακτηριστικά.
Καθώς στην ατζέντα του υπουργικού είναι και η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «τολμηρές αλλαγές που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων, απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση. Η θητεία να γίνεται προσόν».
Υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι «την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Bellhara σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόσταση 2+2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας» υπογράμμισε ότι «όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία και αναδεικνύεται σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση για την οποία είπε ότι «είναι η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικές για τις παράνομες είσοδος στη χώρα». «Απλοποιούμε διαδικασίες αξιοποιώντας και νέα εργαλεία όπως η tech βίζα για να προσελκύσουμε στη χώρα εργαζόμενους που θέλουν να εργάζονται από την πατρίδα μας. Η άλλη όψη μιας αυστηρής σε πολιτική να καθορίζουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα εισέρχονται στην χώρα μας και αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο του υπ. Μετανάστευσης» πρόσθεσε.
«Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν το σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησης μας στο πλευρό της κοινωνίας. Και οι δικές μας απαντήσεις αυτή την διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα το έργο μας το οποίο θα κάνει πράξη το πρόγραμμα μας. Η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι άμεση να αποκρούουμε άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή την δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος τους πρόοδο. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας, ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς» κατέληξε στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα