Έρικ Ντέιν: Συντετριμμένες οι κόρες του λόγω της διάγνωσής του με ALS - «Υποφέρουν πολύ» είπε η σύζυγός του
Έχουμε επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν και απλώς προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγη ελπίδα, είπε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ
Για τον τρόπο που η διάγνωση του συζύγου της, Έρικ Ντέιν, με τη νόσο ALS επηρεάζει βαθιά την οικογένειά τους μίλησε η εν διαστάσει σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ αποκαλύπτοντας ότι οι κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση «μέρα με τη μέρα». Παρά τις σοβαρές δυσκολίες και τον περιορισμό στη λειτουργικότητα του σώματος του Έρικ Ντέιν, οι δύο πρώην σύζυγοι παραμένουν κοντά, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο.
«Εννοώ, είναι συντριπτικό», δήλωσε η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» στο People. «Τα κορίτσια μου υποφέρουν πολύ και προσπαθούμε απλώς να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος». Οι κόρες τους προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν κάθε μέρα τη νευροεκφυλιστική, προοδευτική ασθένεια που αντιμετωπίζει ο πατέρας τους.
«Έχουμε επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν και απλώς προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγη ελπίδα και να το αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη», είπε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.
Ο ηθοποιός του «Countdown» είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο. «Διαγνώστηκα με ΑLS», είχε δηλώσει τότε στο People. «Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια δίπλα μου καθώς προχωράμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο». Μάλιστα, είχε προσθέσει: «Ζητώ ευγενικά να δώσετε στην οικογένειά μου και σε μένα την ιδιωτικότητα που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο».
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, που είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Ντέιν το 2018, μόνο και μόνο για να ανακαλέσει το διαζύγιο τον Μάρτιο, περιέγραψε τη μυασθένεια ως μια «τρομερή» κατάσταση. «Δεν νομίζω ότι βρίσκομαι ακόμη σε θέση να βρω κάποιο θετικό στοιχείο», είπε στο People και συμπλήρωσε: «Σίγουρα αντιμετωπίζουμε κάτι που μας έχει φέρει όλους πιο κοντά, και ο Έρικ θα είναι πάντα η οικογένειά μου, είτε είμαστε παντρεμένοι είτε όχι, είτε ζούμε στο ίδιο σπίτι είτε όχι».
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η οικογένεια είναι πιο «κοντά» εξαιτίας της καταστροφικής διάγνωσης, αλλά «δεν τους αρέσει ο λόγος». «Είναι μια φρικτή ασθένεια και εύχομαι να υπήρχε θεραπεία», αποκάλυψε. «Ελπίζω να βρουν σύντομα, γιατί είναι τόσο λυπηρό».
Όσο για τη σχέση της με τον Έρικ Ντέιν, που έχει εντοπιστεί να βγαίνει με την Τζάνελ Σέρτκλιφ τους μήνες μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης, δήλωσε στο E! News: «Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε εξαιρετικοί γονείς».
Τον Ιούνιο, ο πατέρας των δύο παιδιών κάθισε με τη Ντιάιν Σόγερ σε επεισόδιο του «Good Morning America» για να μιλήσει για το πώς η επιθετική ασθένεια, που δεν έχει γνωστή θεραπεία, τον επηρεάζει. «Έχω ένα λειτουργικό χέρι. Η κυρίαρχη πλευρά μου, η αριστερή πλευρά, λειτουργεί», είπε στη δημοσιογράφο. «Η δεξιά πλευρά μου έχει σταματήσει εντελώς». Ο Ντέιν χαρακτήρισε τα συμπτώματά του «σοκαριστικά». Η νόσος πλέον καθορίζει τις μέρες του. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα τρία γράμματα», είπε. «Είναι πάνω μου από τη στιγμή που ξυπνάω».
Όσον αφορά τη σχέση του με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία παντρεύτηκε το 2004, ο ηθοποιός συμφώνησε με όσα δήλωσε η σύζυγός του. «Μιλάω με τη Ρέμπεκα κάθε μέρα», είπε. «Καταφέραμε να γίνουμε καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι γονείς και είναι πιθανώς η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου και στέρεος συμπαραστάτης μου και στηρίζομαι πάνω της».
Ωστόσο, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι νιώθει οργή για έναν λόγο: «Είμαι θυμωμένος γιατί… υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να απομακρυνθώ από τα παιδιά μου όταν είναι πολύ μικρά».
Eric Dane’s daughters are ‘really suffering’ amid the actor’s ‘heartbreaking’ ALS battle https://t.co/OY7HzFE7R3 pic.twitter.com/Yaxo8yqM5c— Page Six (@PageSix) September 27, 2025
