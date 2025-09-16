Έρικ Ντέιν: Το μήνυμα για τη μάχη του με την ALS - «Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία»
Έρικ Ντέιν: Το μήνυμα για τη μάχη του με την ALS - «Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία»
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε μετά την απουσία του από τα βραβεία Emmy σε ένα βίντεο, σε συνεργασία με το κίνημα «I AM ALS»
Ένα ηχηρό μήνυμα για τη μάχη του με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) έστειλε ο Έρικ Ντέιν, μετά την απουσία του από τα βραβεία Emmy 2025, που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί.
Ο ηθοποιός χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει σχετικά με τη νόσο ALS, με την οποία διαγνώστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ο Ντέιν δεν παρευρέθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην 77η απονομή των βραβείων Emmy στο Λος Άντζελες, όπου επρόκειτο να δώσει το «παρών» ως παρουσιαστής μαζί με τον Τζέσι Γουίλιαμς.
Τη Δευτέρα, ο Έρικ Ντέιν ανάρτησε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, σε συνεργασία με το κίνημα «I AM ALS» που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και έχει στόχο να βοηθήσει τα άτομα που νοσούν με ALS. «Είμαι ο Έρικ Ντέιν. Ένας ηθοποιός, ένας πατέρας και τώρα ένα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, η ALS παραμένει ανίατη, και πλέον δεν δεχόμαστε το κατεστημένο. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία», είπε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Η ALS είναι μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που καταστρέφει τα κινητικά νεύρα στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια της δυνατότητας κίνησης, ομιλίας ή αναπνοής. Ο Ντέιν αποκάλυψε ότι η εκστρατεία στοχεύει στη συγκέντρωση 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να επιταχυνθούν οι θεραπείες που βρίσκονται σε εξέλιξη και να ενισχυθεί η προσπάθεια για οριστική θεραπεία.
Τον Ιούνιο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο «Good Morning America», ο Ντέιν είχε δηλώσει στη δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγιερ ότι είχε επηρεαστεί η κινητικότητα στο δεξί του χέρι και είχε εκφράσει φόβους ότι σύντομα θα ακολουθήσει το ίδιο και για το αριστερό, καθώς και για τα πόδια του. «Ίσως σε λίγους μήνες να μην μπορώ να χρησιμοποιώ ούτε το αριστερό μου χέρι», είχε πει χαρακτηριστικά.
Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός ανέφερε ότι συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με στόχο να επιβραδύνει την εξέλιξη της ασθένειας. «Πολεμώ όσο μπορώ», τόνισε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω».
Ο ηθοποιός χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει σχετικά με τη νόσο ALS, με την οποία διαγνώστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ο Ντέιν δεν παρευρέθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην 77η απονομή των βραβείων Emmy στο Λος Άντζελες, όπου επρόκειτο να δώσει το «παρών» ως παρουσιαστής μαζί με τον Τζέσι Γουίλιαμς.
Τη Δευτέρα, ο Έρικ Ντέιν ανάρτησε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, σε συνεργασία με το κίνημα «I AM ALS» που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και έχει στόχο να βοηθήσει τα άτομα που νοσούν με ALS. «Είμαι ο Έρικ Ντέιν. Ένας ηθοποιός, ένας πατέρας και τώρα ένα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, η ALS παραμένει ανίατη, και πλέον δεν δεχόμαστε το κατεστημένο. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία», είπε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Η ALS είναι μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που καταστρέφει τα κινητικά νεύρα στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια της δυνατότητας κίνησης, ομιλίας ή αναπνοής. Ο Ντέιν αποκάλυψε ότι η εκστρατεία στοχεύει στη συγκέντρωση 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να επιταχυνθούν οι θεραπείες που βρίσκονται σε εξέλιξη και να ενισχυθεί η προσπάθεια για οριστική θεραπεία.
Τον Ιούνιο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο «Good Morning America», ο Ντέιν είχε δηλώσει στη δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγιερ ότι είχε επηρεαστεί η κινητικότητα στο δεξί του χέρι και είχε εκφράσει φόβους ότι σύντομα θα ακολουθήσει το ίδιο και για το αριστερό, καθώς και για τα πόδια του. «Ίσως σε λίγους μήνες να μην μπορώ να χρησιμοποιώ ούτε το αριστερό μου χέρι», είχε πει χαρακτηριστικά.
Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός ανέφερε ότι συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με στόχο να επιβραδύνει την εξέλιξη της ασθένειας. «Πολεμώ όσο μπορώ», τόνισε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα