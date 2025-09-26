Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα
Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια τον Δεκέμβριο

Τριάντα τρία χρόνια παντρεμένοι θα συμπλήρωναν σήμερα η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια τον περασμένο Δεκέμβριο. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η συγγραφέας και χήρα του αείμνηστου δημοσιογράφου έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τον γάμο τους, η Μαρία Παναγοπούλου, έκανε λόγο για «μοναχική επέτειο» και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνουν.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Από όλες τις δύσκολες "πρώτες φορές χωρίς τον Κώστα", η σημερινή μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, ήταν η πιο ιδιαίτερη. Δεν έχει σημασία το γιατί. Σας ευχαριστώ όλους για τα λόγια σας και για τις σιωπές σας, για τις αγκαλιές και για τις ματιές σας, για το νοιαξιμο, την κατανόηση και τη διακριτικότητα. Τα χρειαζόμουν».

