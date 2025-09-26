Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, θέλω να γίνουν και τοξικολογικές στη σορό του γιου μου», λέει ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας, αφού η εισαγγελική παραγγελία αφορά στην ταυτοποίηση της σορού - Θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής και άλλων θυμάτων που έχουν υποβάλει συγγενείς