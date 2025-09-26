Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, θέλω να γίνουν και τοξικολογικές στη σορό του γιου μου», λέει ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας, αφού η εισαγγελική παραγγελία αφορά στην ταυτοποίηση της σορού - Θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής και άλλων θυμάτων που έχουν υποβάλει συγγενείς
Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.
Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου του, που έχει υποβάλει ο Πάνος Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα άλλων συγγενών για την εκταφή θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA της σoρού του γιού του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι.
Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας - το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι.
Επιπλέον, το υπόμνημα - που συνιστά συνέχεια του υπομνήματος που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου - αιτείται την αναβάθμιση των κατηγοριών ενάντια στα δύο στελέχη της Hellenic Train.
Θυμίζεται ότι ο Πάνος Ρουτσι, ξεκίνησε απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή του γιου του για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης και τοξικολογικών αναλύσεων που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου.
Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους - επίσης θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη - στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, ανέφερε πως «δεν είναι αυτό που επιθυμώ» και συνεχίζει την απεργία πείνας.
Μιλώντας στην κάμερα του OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε πως η εκταφή δεν ήταν αποκλειστικά αυτό που επιθυμούσε, καθώς ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι.
Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να τόνισε πως δεν ζητά μόνο την ταυτοποίηση της σορού, αλλά τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του.
Σε μεταγενέστερη δήλωσή του το βράδυ της Παρασκευής, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του έκανε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, μπροστά από τη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι.
«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι.
Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου του, που έχει υποβάλει ο Πάνος Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα άλλων συγγενών για την εκταφή θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA της σoρού του γιού του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι.
Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας - το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι.
Επιπλέον, το υπόμνημα - που συνιστά συνέχεια του υπομνήματος που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου - αιτείται την αναβάθμιση των κατηγοριών ενάντια στα δύο στελέχη της Hellenic Train.
Θυμίζεται ότι ο Πάνος Ρουτσι, ξεκίνησε απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή του γιου του για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης και τοξικολογικών αναλύσεων που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου.
Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους - επίσης θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη - στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, ανέφερε πως «δεν είναι αυτό που επιθυμώ» και συνεχίζει την απεργία πείνας.
Η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι
Μιλώντας στην κάμερα του OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε πως η εκταφή δεν ήταν αποκλειστικά αυτό που επιθυμούσε, καθώς ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι.
Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να τόνισε πως δεν ζητά μόνο την ταυτοποίηση της σορού, αλλά τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του.
Σε μεταγενέστερη δήλωσή του το βράδυ της Παρασκευής, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του έκανε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, μπροστά από τη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι.
«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι.
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα