Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο, δείτε βίντεο

Άδοξο τέλος είχε η καριέρα ενός διαρρήκτη σταπου όχι μόνον έγινε αντιληπτός από τους γείτονες και την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αλλά οι κινήσεις του καταγράφηκαν από την κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου του STAR, που βρισκόταν εκεί για άλλο ρεπορτάζ.Όλα ξεκίνησαν όταν μιαειδοποιήθηκε από γειτόνισσά της, ότι μέσα στο σπίτι της βρίσκεται ένας άγνωστος άνδρας. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είδε τον άγνωστο να βρίσκεται στο σπίτι και την αυλή κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι και να προσποιείται ότι ταΐζει τις γάτες. Στο σημείο βρισκόταν τυχαία, για τις ανάγκες άλλου ρεπορτάζ και το τηλεοπτικό συνεργείο, που άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του.«Εγώ καθαρίζω» είπε οόταν η γυναίκα τον ρώτησε τι δουλειά έχει στο σπίτι της. Η προσπάθειά του να φύγει εμποδίστηκε από πολίτες που τον ακινητοποίησαν. Ο διαρρήκτης, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε για δουλειά. Όταν τον ρώτησαν τι έχει στην τσάντα, ο ίδιος απάντησε «τίποτα, μόνο πράγματα».Η σύλληψη έγινε μπροστά στην κάμερα, ενώ στην τσάντα εντοπίστηκαν εργαλεία για τη διάρρηξη.