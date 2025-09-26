Να με λες μαμά: H αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη
GALA
Να με λες μαμά Ηρώ Καριοφύλλη

Να με λες μαμά: H αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη

Η δημοσιογράφος πέθανε στα 53 της χρόνια από καρκίνο - Ο Alpha την τίμησε καθώς η συμβολή της στην παραγωγή του σίριαλ υπήρξε καθοριστική

Να με λες μαμά: H αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη
Γεωργία Κοτζιά
29 ΣΧΟΛΙΑ
Μια συγκινητική αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφίλη, που πριν από τρεις μήνες έφυγε από τη ζωή,  έκανε η παραγωγή της σειράς «Να με λες μαμά», στην πρεμιέρα της, το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.

Το νέο κοινωνικό - δραματικό σίριαλ του Alpha με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και τη Φιλαρέτη Κομνηνού απέσπασε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο πολύ καλές κριτικές από το τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά πραγματεύεται το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης, αφηγούμενη την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στη σιωπηλή έκκληση για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη και τη συγκίνηση των δεσμών μητέρας-κόρης.

Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο έφερε έντονα τη σφραγίδα της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο, έπειτα μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η συμβολή της στην παραγωγή υπήρξε καθοριστική και για τον λόγο αυτό, στο φινάλε του επεισοδίου, ο Alpha τίμησε τη μνήμη της με το μήνυμα: «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα».

Δείτε την αφιέρωση

namelesmama__1_

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Γεωργία Κοτζιά
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης