Να με λες μαμά: H αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη
Η δημοσιογράφος πέθανε στα 53 της χρόνια από καρκίνο - Ο Alpha την τίμησε καθώς η συμβολή της στην παραγωγή του σίριαλ υπήρξε καθοριστική
Μια συγκινητική αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφίλη, που πριν από τρεις μήνες έφυγε από τη ζωή, έκανε η παραγωγή της σειράς «Να με λες μαμά», στην πρεμιέρα της, το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.
Το νέο κοινωνικό - δραματικό σίριαλ του Alpha με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και τη Φιλαρέτη Κομνηνού απέσπασε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο πολύ καλές κριτικές από το τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά πραγματεύεται το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης, αφηγούμενη την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στη σιωπηλή έκκληση για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη και τη συγκίνηση των δεσμών μητέρας-κόρης.
Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο έφερε έντονα τη σφραγίδα της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο, έπειτα μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.
Η συμβολή της στην παραγωγή υπήρξε καθοριστική και για τον λόγο αυτό, στο φινάλε του επεισοδίου, ο Alpha τίμησε τη μνήμη της με το μήνυμα: «Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα».
