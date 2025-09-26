Να με λες μαμά: H αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη

Η δημοσιογράφος πέθανε στα 53 της χρόνια από καρκίνο - Ο Alpha την τίμησε καθώς η συμβολή της στην παραγωγή του σίριαλ υπήρξε καθοριστική