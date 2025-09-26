Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς - «Σε διαλύει»
GALA
Να με λες μαμά Μαρία Κίτσου Twitter

Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς - «Σε διαλύει»

Η ιστορία της μικρής Ιωάννας που πέφτει θύμα κακοποίησης από τη μητέρα και τον πατριό της συγκίνησε τους τηλεθεατές

Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς - «Σε διαλύει»
Γεωργία Κοτζιά
31 ΣΧΟΛΙΑ
Εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό στην πρεμιέρα της η νέα δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά», το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου. Στα 9 της μόλις χρόνια, η νεαρή Ναυσικά Κόκοτα υποδύεται την Ιωάννα, ένα παιδί που βιώνει κακοποίηση από τη μητέρα και τον πατριό του, καταφέρνοντας να συγκινήσει τους τηλεθεατές με την ερμηνεία της.

Οι σκληρές σκηνές που προβλήθηκαν στο πρώτο επεισόδιο προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, με πολλούς να μιλούν στα social media και συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις τους στο Twitter για «καρδιές που ράγισαν» και να αποθεώνουν τη μικρή πρωταγωνίστρια για την αλήθεια που βγάζει μέσα από τον ρόλο της.

Δείτε το τρέιλερ
Να με λες μαμά | Νέα σειρά - Έρχεται στον Alpha

Η ιστορία της σειράς ακολουθεί την Ιωάννα, που βρίσκει στήριγμα στη ζωή της όταν στο δρόμο της συναντά την Ξένια (Μαρία Κίτσου), η οποία την αγκαλιάζει σαν δικό της παιδί και αναλαμβάνει να της χαρίσει την αγάπη και την προστασία που στερήθηκε. Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά Κόκοτα κέρδισαν από την πρώτη στιγμή την αγάπη του κοινού, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του σκληρού συντρόφου της μητέρας της Ιωάννας έγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας.

Παράλληλα, οι ερμηνείες της Ελένης Κοκκίδου και της Φιλαρέτης Κομνηνού, ως οι δύο μητέρες της Ξένιας, συγκίνησαν με μια δεύτερη, εξίσου δυνατή ιστορία. Κάποιος χαρακτήρισε το «Να με λες μαμά» ως «την απόλυτη σειρά της χρονιάς» στο Twitter, ενώ άλλος έδειξε να συγκινείται με την τρυφερότητα ανάμεσα στη Μαρία Κίτσου και τη Ναυσικά Κόκοτα.

Δείτε τα σχόλια
Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Γεωργία Κοτζιά
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης