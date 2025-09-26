Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς - «Σε διαλύει»
Η ιστορία της μικρής Ιωάννας που πέφτει θύμα κακοποίησης από τη μητέρα και τον πατριό της συγκίνησε τους τηλεθεατές
Οι σκληρές σκηνές που προβλήθηκαν στο πρώτο επεισόδιο προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, με πολλούς να μιλούν στα social media και συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις τους στο Twitter για «καρδιές που ράγισαν» και να αποθεώνουν τη μικρή πρωταγωνίστρια για την αλήθεια που βγάζει μέσα από τον ρόλο της.
Δείτε το τρέιλερ
Η ιστορία της σειράς ακολουθεί την Ιωάννα, που βρίσκει στήριγμα στη ζωή της όταν στο δρόμο της συναντά την Ξένια (Μαρία Κίτσου), η οποία την αγκαλιάζει σαν δικό της παιδί και αναλαμβάνει να της χαρίσει την αγάπη και την προστασία που στερήθηκε. Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά Κόκοτα κέρδισαν από την πρώτη στιγμή την αγάπη του κοινού, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του σκληρού συντρόφου της μητέρας της Ιωάννας έγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας.
Παράλληλα, οι ερμηνείες της Ελένης Κοκκίδου και της Φιλαρέτης Κομνηνού, ως οι δύο μητέρες της Ξένιας, συγκίνησαν με μια δεύτερη, εξίσου δυνατή ιστορία. Κάποιος χαρακτήρισε το «Να με λες μαμά» ως «την απόλυτη σειρά της χρονιάς» στο Twitter, ενώ άλλος έδειξε να συγκινείται με την τρυφερότητα ανάμεσα στη Μαρία Κίτσου και τη Ναυσικά Κόκοτα.
Δείτε τα σχόλια
Η απόλυτη σειρά της χρονιάς! ❤ #NaMeLesMama— Manos Mamalakis (@ManosMamalakis) September 25, 2025
Ξένια και Ιωάννα!
Πόση τρυφερότητα και πόση αγάπη θα δούμε σ αυτή τη σειρά 🥹 Μαρία Κίτσου 🥹❤️#NaMeLesMama https://t.co/p0L9liOAs1— ❤️~ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.Δ ~❤️ ♋️ (@tass40smart) September 25, 2025
~Μπορείς να με λες μαμά... ~— Kalliopi.Germ🇬🇷🌹🍬💖 (@Popi_KGR) September 25, 2025
💞🤍❤️🩹🌹☀️🫂
Μια σειρά ΚΡΑΥΓΉ στην παιδική κακοποίηση!Σε διαλύει με ένα σκοτάδι συγχρόνως με ένα πολύτιμο φως..αυτές βέβαια οι σειρές δεν έρχονται μόνο έτσι για να παρακολουθούμε αλλά ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ!#NaMeLesMama #MariaKitsou @MariaKitsou15 pic.twitter.com/eEueR14Uyd
#NaMeLesMama #MariaKitsou— Kalliopi.Germ🇬🇷🌹🍬💖 (@Popi_KGR) September 25, 2025
Αχουυυυ συγκινητική υπέροχη χημεία 🥰🥹🥹🤍🫂🌹❤️🩹 pic.twitter.com/9ZoD2QZCoD
Γενικά λέμε ναι στη μυθοπλασία, στις καλές σειρες,στις σύγχρονες. Συμφωνώ σε ολα. Μια τέτοια σειρα ομως ΔΕΝ ειναι μυθοπλασία. Και εχουμε αναγκη απο τέτοιες σειρες,να μιλάμε για την κακοποίηση. Να μαθαίνουμε. Να βοηθάμε. Να σωθεί και κανένα παιδι #NaMeLesMama— Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) September 25, 2025
#NaMeLesMama Υπέροχη, τέλειες και οι 2, αχτύπητο αγαπημένο μας δίδυμο! Η καλύτερη μαμά για την Ιωάννα! Τις αγαπήσαμε ήδη! ❤️ pic.twitter.com/AVHwHom0PH— Manos Mamalakis (@ManosMamalakis) September 25, 2025
Ένα από τα πολλά θετικά της σειράς είναι τα πολλά εξωτερικά γυρίσματα σε τοποθεσίες της Ελλάδας & τα εντυπωσιακά πλάνα.— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 25, 2025
Κινηματογραφική σκηνοθεσία 👏!!!#NaMeLesMama pic.twitter.com/eYXVX8MIHg
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr