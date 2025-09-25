Μορίς Τέμπελσμαν: Ποιος ήταν ο τελευταίος σύντροφος της Τζάκι

Ο Μορίς δεν επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αισθανόταν απειλή από την εκθαμβωτική φήμη της Τζάκι

Τίποτα δεν είναι γνωστό για τις ακριβείς συνθήκες της πρώτης συνάντησής τους, αλλά εκείνο για το οποίο είναι βέβαιοι οι κορυφαίοι βιογράφοι της Τζάκι είναι ότι ο επιχειρηματίας ήταν ήδη τακτικός προσκεκλημένος στις δεξιώσεις του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του Κένεντι. Πριν από τις προεδρικές εκλογές του 1960 ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει να συναντηθεί με εκπροσώπους της βιομηχανίας διαμαντιών της Νότιας Αφρικής και ο Μορίς Τέμπελσμαν είχε προσφερθεί να ενεργήσει ως μεσάζων. Παρά τη δολοφονία του JFK το 1963 και τον νέο γάμο της Τζάκι με τον Αριστοτέλη Ωνάση πέντε χρόνια αργότερα, οι δυο τους δεν έχασαν ποτέ την επαφή. Εμφανίζονταν συχνά στην όπερα ή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για την ανώτερη τάξη της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, για τη Σάρα Μπράντφορντ, συγγραφέα της βιογραφίας της πρώην πρώτης κυρίας «America’s Queen», μόνο μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση το 1975 η αγάπη τους έδωσε τη θέση της σε άλλα συναισθήματα. Εκείνη την εποχή η Τζάκι ξεκίνησε καριέρα ως συντάκτρια στο «Viking Press» και μόλις είχε μετακομίσει σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στην Πέμπτη Λεωφόρο με τα δύο παιδιά της, την Καρολάιν και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ηταν τότε που, έχοντάς του τυφλή εμπιστοσύνη, ανέθεσε στον Μορίς Τέμπελσμαν το έργο να αξιοποιήσει στο έπακρο τα 26 εκατ. δολάρια που της άφησε η οικογένεια Ωνάση μετά τον θάνατο του εφοπλιστή.