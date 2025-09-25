Μορίς Τέμπελσμαν: Ποιος ήταν ο τελευταίος σύντροφος της Τζάκι
Οι περισσότεροι τον γνώρισαν μετά τον θάνατό του, πριν από μερικές εβδομάδες. Αλλωστε, για την πλειονότητα των «τζακϊολόγων», Τζάκι ίσον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και Αριστοτέλης Ωνάσης. Κι όμως, ο «τσάρος των διαμαντιών» ήταν ίσως η πιο ουσιαστική της σχέση
Η πρώην πρώτη κυρία ήταν καταδικασμένη να ζει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, να τη συνοδεύουν οι φήμες, καλές ή άβολες, όπως εκείνη που την ήθελε τρελά παραδόπιστη και, βέβαια, εκείνη που την ήθελε λάφυρο των επίδοξων εραστών. Αντιθέτως, ο τελευταίος σύντροφός της, ο Μορίς Τέμπελσμαν, ο οποίος, σε ηλικία 95 ετών, πέθανε στις 23 του περασμένου Αυγούστου σε νοσοκομείο του Μανχάταν, ύστερα από επιπλοκές που προήλθαν από ένα πέσιμο -ναι, ακριβώς αυτό που σκεφτήκατε συνέβη-, ήταν εντελώς διαφορετικός από τους άλλους. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες εκείνων που έζησαν και τους δύο, ο μεγαλέμπορος διαμαντιών ήταν ένας ευγενικός και καθησυχαστικός άνθρωπος, ένας διακριτικός, ευγενικός άνδρας, στον οποίο δεν άρεσε να επιδεικνύεται, αλλά και ποτέ δεν ήταν βαρετός. Και, επιπροσθέτως, παρέμεινε ο φύλακας των μυστικών της μέχρι το τέλος της. Η φιλία του με την Τζάκι και στη συνέχεια ο έρωτάς τους παρέμειναν κρυφοί για πολύ καιρό. Μπορεί ο κόσμος να ανακάλυψε τον δεσμό τους από τις πρώτες φωτογραφίες τους οι οποίες διέρρευσαν στον Τύπο στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όμως οι δυο τους γνωρίζονταν στην πραγματικότητα για περισσότερα από 25 χρόνια.
Ο Μορίς δεν επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αισθανόταν απειλή από την εκθαμβωτική φήμη της Τζάκι
Τίποτα δεν είναι γνωστό για τις ακριβείς συνθήκες της πρώτης συνάντησής τους, αλλά εκείνο για το οποίο είναι βέβαιοι οι κορυφαίοι βιογράφοι της Τζάκι είναι ότι ο επιχειρηματίας ήταν ήδη τακτικός προσκεκλημένος στις δεξιώσεις του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του Κένεντι. Πριν από τις προεδρικές εκλογές του 1960 ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει να συναντηθεί με εκπροσώπους της βιομηχανίας διαμαντιών της Νότιας Αφρικής και ο Μορίς Τέμπελσμαν είχε προσφερθεί να ενεργήσει ως μεσάζων. Παρά τη δολοφονία του JFK το 1963 και τον νέο γάμο της Τζάκι με τον Αριστοτέλη Ωνάση πέντε χρόνια αργότερα, οι δυο τους δεν έχασαν ποτέ την επαφή. Εμφανίζονταν συχνά στην όπερα ή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για την ανώτερη τάξη της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, για τη Σάρα Μπράντφορντ, συγγραφέα της βιογραφίας της πρώην πρώτης κυρίας «America’s Queen», μόνο μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση το 1975 η αγάπη τους έδωσε τη θέση της σε άλλα συναισθήματα. Εκείνη την εποχή η Τζάκι ξεκίνησε καριέρα ως συντάκτρια στο «Viking Press» και μόλις είχε μετακομίσει σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στην Πέμπτη Λεωφόρο με τα δύο παιδιά της, την Καρολάιν και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ηταν τότε που, έχοντάς του τυφλή εμπιστοσύνη, ανέθεσε στον Μορίς Τέμπελσμαν το έργο να αξιοποιήσει στο έπακρο τα 26 εκατ. δολάρια που της άφησε η οικογένεια Ωνάση μετά τον θάνατο του εφοπλιστή.
Η Τζάκι βρήκε στο πρόσωπο του Μορίς έναν σύμμαχο και έναν έμπιστο άνθρωπο, μια σταθερή, ισορροπημένη και σοφή προσωπικότητα, έναν φίλο στον οποίο ήξερε ότι μπορεί να βασιστεί σε κάθε περίσταση, ο οποίος δεν ήθελε να την εκμεταλλευτεί ούτε για τα χρήματα ούτε για τη φήμη της. Αλλωστε, ήταν περισσότερο από πάμπλουτος ο ίδιος. Στα 16 του χρόνια άρχισε να εργάζεται στην επιχείρηση διαμαντιών που ίδρυσε ο πατέρας του. Μόλις στα 20 του έπεισε την αμερικανική κυβέρνηση να αποκτήσει μεγάλες ποσότητες αφρικανικών διαμαντιών και έγινε εκατομμυριούχος. Σύντομα έγινε μέλος του πολύ εκλεκτού κύκλου εμπόρων που είχαν εξουσιοδοτηθεί να προμηθεύονται απευθείας από την De Beers, τον όμιλο που παρήγε ακατέργαστα διαμάντια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα διακρίθηκε για την ικανότητά του να δημιουργεί φιλίες και επιχειρηματικές σχέσεις με Αφρικανούς ηγέτες -και γενικότερα με πολιτικούς ηγέτες-, συμπεριλαμβανομένου του Μομπούτου Σέσε Σέκο του Ζαΐρ, που τον οδήγησαν στο να γίνει κάτι σαν παρασκηνιακός μεσάζων μεταξύ των ΗΠΑ και της αφρικανικής ηπείρου. Σύμφωνα με τους «New York Times», έδειξε επίσης την υποστήριξή του στα απελευθερωτικά κινήματα της Αφρικής και το 1990 βοήθησε στην οργάνωση της πρώτης επίσκεψης του Νέλσον Μαντέλα στην Ουάσινγκτον. Τα κοινά μεταξύ των Τζάκι και Μορίς ήταν πολλά. Γεννήθηκαν και οι δύο το 1929 (εκείνος στο Βέλγιο από εβραϊκή οικογένεια που διέφυγε στις ΗΠΑ λόγω της ναζιστικής εισβολής στις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου), υποστήριζαν το Δημοκρατικό Κόμμα, μιλούσαν άριστα γαλλικά, εκτιμούσαν την τέχνη, την ποίηση και τη λογοτεχνία. Και σε αντίθεση με τον Κένεντι και τον Ωνάση, ο Τέμπελσμαν δεν επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αισθανόταν απειλή από την εκθαμβωτική φήμη της. Πάνω απ’ όλα, η Τζάκι θαύμαζε «τη δύναμη και την επιτυχία του». Αν και επίσημα ήταν παντρεμένος ακόμα με τη σύζυγό του Λίλι, με την οποία είχε αποκτήσει τρία παιδιά, μετακόμισε στο διαμέρισμα της Τζάκι στις αρχές της δεκαετίας του 1980. «Τον λάτρευε και νομίζω ότι της πρόσφερε πραγματική ηρεμία», είπε μία από τις φίλες της πρώην πρώτης κυρίας. Τον Ιανουάριο του 1994 η Τζάκι έμαθε ότι είχε λεμφικό καρκίνο. Ο Μορίς Τέμπελσμαν παρέμεινε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια των συνεδριών χημειοθεραπείας της. «Της κρατούσε συνεχώς το χέρι ή της χάιδευε το μάγουλο», θα έλεγε αργότερα ένας από τους γιατρούς. «Η αγάπη και ο σεβασμός που μοιράστηκαν ήταν κάτι το σπάνιο».
Kάθισε δίπλα στο φέρετρο της Τζάκι διαβάζοντας τις εφημερίδες, όπως έκαναν μαζί τα τελευταία 15 χρόνια
Η Τζάκι πέθανε στο σπίτι της στις 19 Μαΐου, λίγο μετά τις 10 μ.μ., έχοντας δίπλα της την Καρολάιν, τον Τζον Τζούνιορ και τον Μορίς. Στις 22 Μαΐου η οικογένεια και οι στενοί φίλοι κατέφτασαν στο διαμέρισμα της Πέμπτης Λεωφόρου για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής πριν από την κηδεία της. Νωρίς το πρωί, ο Μορίς κάθισε δίπλα στο φέρετρο, το οποίο ήταν στραμμένο προς το μεγάλο τζάκι του σαλονιού, διαβάζοντας τις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου. Ακριβώς όπως έκαναν μαζί για σχεδόν 15 χρόνια ◆
Φωτογραφίες: Getty Images/Ideal Image
