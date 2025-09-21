Η Μαίρη Βιτινάρος ταξίδεψε στο Κάπρι - Οι πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος
Η Μαίρη Βιτινάρος ταξίδεψε στο Κάπρι - Οι πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος
Το μοντέλο, που έγινε γνωστό από τις guest εμφανίσεις του στο GNTM, μοιράστηκε υλικό από το ταξίδι του
Τις διακοπές της συνεχίζει η Μαίρη Βιτινάρος, επιλέγοντας αυτή τη φορά ως προορισμό της την Ιταλία και συγκεκριμένα το Κάπρι. Το μοντέλο που έγινε ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, μέσα από τις guest εμφανίσεις του στο GNTM, θέλησε να μοιραστεί βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Μαίρη Βιτινάρος πόζαρε, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε σκάφος, ενώ φαίνεται να απολαμβάνει και τις βουτιές της στη θάλασσα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Μαίρη Βιτινάρος πόζαρε, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε σκάφος, ενώ φαίνεται να απολαμβάνει και τις βουτιές της στη θάλασσα.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη - Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει το Πολεμικό Ναυτικό
Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε με τσάπα 8 κουτάβια
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη - Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει το Πολεμικό Ναυτικό
Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε με τσάπα 8 κουτάβια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα