Η Μαίρη Βιτινάρος ταξίδεψε στο Κάπρι - Οι πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος
Μαίρη Βιτινάρος Κάπρι Σκάφος

Η Μαίρη Βιτινάρος ταξίδεψε στο Κάπρι - Οι πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος

Το μοντέλο, που έγινε γνωστό από τις guest εμφανίσεις του στο GNTM, μοιράστηκε υλικό από το ταξίδι του

Η Μαίρη Βιτινάρος ταξίδεψε στο Κάπρι - Οι πόζες με μαγιό πάνω σε σκάφος
Ιωάννα Μαρίνου
Τις διακοπές της συνεχίζει η Μαίρη Βιτινάρος, επιλέγοντας αυτή τη φορά ως προορισμό της την Ιταλία και συγκεκριμένα το Κάπρι. Το μοντέλο που έγινε ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, μέσα από τις guest εμφανίσεις του στο GNTM, θέλησε να μοιραστεί βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαίρη Βιτινάρος πόζαρε, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε σκάφος, ενώ φαίνεται να απολαμβάνει και τις βουτιές της στη θάλασσα.

Δείτε την ανάρτησή της



Ιωάννα Μαρίνου
