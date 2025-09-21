Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε με τσάπα 8 κουτάβια

Στο πλαίσιο αυτό τοαποφάνθηκε ότι η νομοθετική πρόβλεψη για επιβολή προστίμουευρώ για κακοποίηση κάθε ζώου δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ούτε στην ΕΣΔΑ, γιατί «δεν θεσπίζει μέτρο προδήλως ακατάλληλο και απρόσφορο, ούτε υπερακοντίζει τον καίριο σκοπό δημοσίου συμφέροντος στον οποίον αποβλέπει, της προστασίας των ζώων, του κολασμού του παραβάτη και της αποτροπής παρομοίων παραβάσεων».Ακόμη, ελήφθη υπόψη από τους δικαστές, «η ιδιάζουσα βαρύτητα των παραβάσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσής τους (κακοποίηση ζώων με σύνθλιψη με σκαπτικό εργαλείο και στη συνέχεια πρόκληση ασφυξίας με τοποθέτηση μέσα σε νάιλον σακούλα)» και έτσι ορθώς του επιβλήθηκαν τα, «το ύψος των οποίων, κρίνεται εύλογο και προσήκον και δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου και του ότι η οικονομική του κατάσταση δεν αποτελεί κριτήριο καθορισμού του ύψους του προστίμου».Η υπόθεση οδηγήθηκε στοαπό τον συνταξιούχο και το Δ' Τμήμα (πρόεδρος οκαι εισηγήτρια η) απέρριψε όλους τους λόγους που πρόβαλλε, κρίνοντας ότι το Εφετείο «ήχθη σε ορθή κρίση» και επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.