Τζέσικα Τσαστέιν - Οκτάβια Σπένσερ: 14 χρόνια μετά το «The Help» συναντιούνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη
GALA
Τζέσικα Τσαστέιν Οκτάβια Σπένσερ

Τζέσικα Τσαστέιν - Οκτάβια Σπένσερ: 14 χρόνια μετά το «The Help» συναντιούνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη

Οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί θα συμπρωταγωνιστήσουν στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Deck the Y’alls»

Τζέσικα Τσαστέιν - Οκτάβια Σπένσερ: 14 χρόνια μετά το «The Help» συναντιούνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη
Αναστασία Σταθά
Δεκατέσσερα χρόνια μετά το «The Help» η Τζέσικα Τσαστέιν και η Οκτάβια Σπένσερ συναντιούνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη. Οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί θα συμπρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Deck the Y’alls», μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία.

Το φιλμ ακολουθεί τη Ρέιτσελ Στάιν (Τζέσικα Τσαστέιν), μια αρτοπώλισσα από τη Νέα Υόρκη, που ερωτεύεται τον Μπο, έναν νεότερο άντρα από τον Νότο, και ταξιδεύει στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας για να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Ωστόσο, η υπερπροστατευτική Γκλάντις Γκιμπς (Οκτάβια Σπένσερ), διάσημη σεφ, συγκρούεται με τη Ρέιτσελ.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το 2026. Το σενάριο υπογράφουν η Τρέισι Όλιβερ (Girls Trip) και η Στεφάνι Γουίλιαμς. Στο καστ συμμετέχει επίσης η Γουάντα Σάικς.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν προταθεί για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το The Help, με τη Σπένσερ να κερδίζει τελικά το βραβείο. Η Τσαστέιν στη συνέχεια απέσπασε Όσκαρ για το «The Eyes of Tammy Faye», ενώ είχε κερδίσει και υποψηφιότητα για το φιλμ «Zero Dark Thirty».

Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
Αναστασία Σταθά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης