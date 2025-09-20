Τζέσικα Τσαστέιν - Οκτάβια Σπένσερ: 14 χρόνια μετά το «The Help» συναντιούνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη
Οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί θα συμπρωταγωνιστήσουν στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Deck the Y’alls»
Δεκατέσσερα χρόνια μετά το «The Help» η Τζέσικα Τσαστέιν και η Οκτάβια Σπένσερ συναντιούνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη. Οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί θα συμπρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Deck the Y’alls», μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία.
Το φιλμ ακολουθεί τη Ρέιτσελ Στάιν (Τζέσικα Τσαστέιν), μια αρτοπώλισσα από τη Νέα Υόρκη, που ερωτεύεται τον Μπο, έναν νεότερο άντρα από τον Νότο, και ταξιδεύει στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας για να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Ωστόσο, η υπερπροστατευτική Γκλάντις Γκιμπς (Οκτάβια Σπένσερ), διάσημη σεφ, συγκρούεται με τη Ρέιτσελ.
Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το 2026. Το σενάριο υπογράφουν η Τρέισι Όλιβερ (Girls Trip) και η Στεφάνι Γουίλιαμς. Στο καστ συμμετέχει επίσης η Γουάντα Σάικς.
Οι δύο ηθοποιοί είχαν προταθεί για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το The Help, με τη Σπένσερ να κερδίζει τελικά το βραβείο. Η Τσαστέιν στη συνέχεια απέσπασε Όσκαρ για το «The Eyes of Tammy Faye», ενώ είχε κερδίσει και υποψηφιότητα για το φιλμ «Zero Dark Thirty».
Φωτογραφία: Shutterstock
Octavia Spencer, Jessica Chastain Reuniting on Holiday Comedy 'Deck the Y'alls' https://t.co/pylon9NoWW— Variety (@Variety) September 19, 2025
