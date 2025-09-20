Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Τραμπ: Το περιστατικό «θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα»

Το ΝΑΤΟ θα συγκαλέσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα - Καταδικάζει η ΕΕ

Τι σημαίνει η επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ουάσινγκτον (1949), το

ίνει σε κάθε κράτος-μέλος το δικαίωμα να ζητήσει διαβουλεύσεις με τους συμμάχους, εφόσον θεωρεί ότι η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του απειλούνται.

, αλλά θέτει το ζήτημα ενώπιον του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να λάβει αποφάσεις για διπλωματικές, στρατιωτικές ή αποτρεπτικές κινήσεις.

Το Άρθρο 4 συχνά θεωρείται ένα «καμπανάκι συναγερμού» που προηγείται πιθανών εξελίξεων. Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, που προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης κατά κράτους-μέλους, το Άρθρο 4 παραμένει σε επίπεδο πολιτικής διαβούλευσης – ωστόσο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ανοίγει τη συζήτηση σε ολόκληρη τη Συμμαχία.

Από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί μόλις οκτώ φορές, γεγονός που δείχνει τον εξαιρετικό χαρακτήρα της διαδικασίας:

Με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράκ, η Άγκυρα ανησύχησε για τις συνέπειες στην ασφάλεια των συνόρων της. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν τότε μέτρα ενίσχυσης της αεράμυνας της Τουρκίας.

Η κατάρριψη τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους από τις συριακές δυνάμεις οδήγησε σε διαβουλεύσεις.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, τέσσερις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προσέφυγαν ταυτόχρονα στο άρθρο 4.

Ζήτησε εκ νέου διαβουλεύσεις, επικαλούμενη την αστάθεια στη Συρία, την τρομοκρατική δράση και τις απειλές κατά της ασφάλειάς της.

Με αφορμή την κλιμάκωση στο Ιντλίμπ της Συρίας, η Άγκυρα ενεργοποίησε το άρθρο 4, λίγες ώρες μετά τον θάνατο δεκάδων Τούρκων στρατιωτών από αεροπορικό πλήγμα.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Βαρσοβία ζήτησε διαβουλεύσεις, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια όλων των ανατολικών μελών κινδύνευε.

Λίγες ημέρες μετά, και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επικαλέστηκαν το άρθρο 4 λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης στην Ουκρανία.

Μετά την εισβολή ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.Η χώρα της Βαλτικής έκανε λόγο χθες Παρασκευή για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» από τρία ρωσικά μαχητικά και πρόσθεσε πως ζήτησε από το NATO, του οποίου είναι κράτος μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, του ιδρυτικού κειμένου της στρατιωτικής συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της.Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας αλλά και έναν εκπρόσωπο της συμμαχίας, το ΝΑΤΟ αναχαίτισε τρία ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή.Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά, ανέφερε το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών.Ιταλικά μαχητικά F-35 που βρίσκονταν στην Εσθονία στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry του ΝΑΤΟ, εκτός από σουηδικά και φινλανδικά αεροσκάφη, αντέδρασαν στην εισβολή, ανέφερε το αρχηγείο της Συμμαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.Ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίσεν Μίχαλ δήλωσε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη στη συνέχεια «αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν».Ο σουηδικός στρατός δημοσίευσε αργά την Παρασκευή φωτογραφίες που, όπως ανέφερε, έδειχναν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, αφού είχε εγκαταλείψει τον εσθονικό εναέριο χώρο.Το συμβάν εγγράφεται στο πλαίσιο των ολοένα πιο οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Ρωσία και χώρες μέλη του NATO.Την περασμένη εβδομάδα, κάπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τρία από τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση στη Βαρσοβία, καταρρίφθηκαν από πολωνικά αεροσκάφη και ολλανδικά καταδιωκτικά F-35 — γεγονός άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως NATO, το 1949. Μερικές ημέρες αργότερα, η Ρουμανία κατήγγειλε με τη σειρά της παραβίαση του δικού της εναέριου χώρου από ρωσικό drone.Ο Τραμπ σχολίασε επίσης το περιστατικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και είπε ότι «θα ρίξει μια ματιά» στις αναφορές.Αφού είπε ότι θα ενημερωνόταν για την εισβολή, είπε: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα».Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε επίσης: «Θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πλευρά».Πρόσθεσε ότι «καθώς οι απειλές κλιμακώνονται, το ίδιο θα συμβαίνει και με την πίεσή μας», προτού καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκρίνουν έναν νέο γύρο κυρώσεων που θα απαγορεύουν το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της."Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ" σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση για τη "γρήγορη και αποφασιστική" απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. "Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική", έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. «Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.Η Ουκρανία κατήγγειλε την "κλιμάκωση" εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. "Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια", έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. "Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική", δήλωσε.Η Ελλάδα δια του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Εσθονία και τόνισε πως οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων συνιστά "σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου" και είναι για την Ελλάδα απαράδεκτη. Συγκεκριμένα σε ανάρτηση του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει:"Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τους Εσθονούς εταίρους μας".Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια "θρασεία" εισβολή.Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. "Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί", έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής."Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια", έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες."Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες", έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. "Ωστόσο η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας".