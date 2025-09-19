Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαίρη Μηλιαρέση Γάμος

Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του προχωρώντας σε πολιτικό γάμο μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας

Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τον σύντροφό της παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση με πολιτικό γάμο, το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια και ο αγαπημένος της είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο Ιούλιο, ενώ το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αποτυπώθηκαν στιγμές από την τελετή στο Δημαρχείο Γλυφάδας, με την παρουσιάστρια να αγκαλιάζει τον σύζυγό της, αλλά και την κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη και τον πατέρα της που βρέθηκαν στο πλευρό της, ενώ καταγράφηκε και ο χορός του ζευγαριού.

Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύεται
Η Μηλιαρέση παντρεύτηκε (4)

Η Μηλιαρέση παντρεύτηκε (3)
Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε (1)

Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαίρη Μηλιαρέση με την κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη, και τον πατέρα της
Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον σύντροφό της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Σε συνέντευξή της που προβλήθηκε λίγες ώρες πριν τον γάμο της, η Μαίρη Μηλιαρέση μοιράστηκε τη χαρά της για την εξέλιξη στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ευτυχισμένη. «Είμαι ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου. Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου. Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα. Ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno».

