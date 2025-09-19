Μαίρη Μηλιαρέση για τον σύντροφό της: Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα
Μαίρη Μηλιαρέση για τον σύντροφό της: Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα
Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Μαίρη Μηλιαρέση, καθώς βιώνει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό του συντρόφου της, με τον οποίο ανεβαίνει σήμερα τα σκαλιά της εκκλησίας. Η παρουσιάστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στις αλλαγές που έφερε η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια στη ζωή της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ευτυχία της για τη νέα αρχή στην προσωπική της ζωή. «Είμαι ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου. Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου. Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα. Ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε τόσο στο παρελθόν της στον χώρο της τηλεόρασης, όσο και ατο μέλλον που ξεκινά πλέον δίπλα στον άνθρωπο που θεωρεί «τον άντρα της ζωής της». «Η τηλεόραση άλλαξε με την πρώτη προβολή του Big Brother. Έμαθε ο κόσμος το κουτσομπολιό. Η τελευταία φορά που ήμουν σε πάνελ επί Alter, είχα φύγει πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί ήταν πολύ κίτρινο. Μετά έκανα τα εμπορικά και έφτιαξα το σπίτι στο χωριό», είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Μηλιαρέση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ευτυχία της για τη νέα αρχή στην προσωπική της ζωή. «Είμαι ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου. Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου. Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα. Ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε τόσο στο παρελθόν της στον χώρο της τηλεόρασης, όσο και ατο μέλλον που ξεκινά πλέον δίπλα στον άνθρωπο που θεωρεί «τον άντρα της ζωής της». «Η τηλεόραση άλλαξε με την πρώτη προβολή του Big Brother. Έμαθε ο κόσμος το κουτσομπολιό. Η τελευταία φορά που ήμουν σε πάνελ επί Alter, είχα φύγει πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί ήταν πολύ κίτρινο. Μετά έκανα τα εμπορικά και έφτιαξα το σπίτι στο χωριό», είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Μηλιαρέση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα