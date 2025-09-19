Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού- Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί, τι λέει η εταιρεία
Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού- Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί, τι λέει η εταιρεία
Οι επιβάτες είδαν το πλοίο να μην σταματάει στο νησί της Μήλου, όπως ήταν προγραμματισμένο
Χάος επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (18/9), ότανπλοίο που έφυγε από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, δεν πραγματοποίησε την ενδιάμεση στάση του, στο λιμάνι της Μήλου λόγω απαγορευτικού.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε σε εκπομπή στον ΣΚΑΪ, το πλοίο έλαβε σήμα γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν εν πλω, για απαγορευτικό λόγω ισχυρών ανέμων για το λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, όπου αναμενόταν να δέσει στη μία και συνέχισε κανονικά την πορεία του για Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών δεν υπήρξαν ποτέ επίσημες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του πλοίου για το ότι δεν θα γίνει στάση στη Μήλο και το κατάλαβαν όταν το πλοίο προσπέρασε το νησί.
Τότε οι επιβάτες άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα στο πλήρωμα του πλοίου για ποιο λόγο δεν έγινε η προκαθορισμένη στάση στο λιμάνι της Μήλου.
Στο βίντεο φαίνεται ένας επιβάτης να φωνάζει εκνευρισμένος: «Ντροπή σας... το λιμάνι της Μήλου τώρα! Να γυρίσετε το πλοίο πίσω. Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το πλάνο καπετάνιε; Θα πληρώσετε καταλύματα στο Ηράκλειο της Κρήτης για έναν - έναν τους επιβάτες; Θα κάτσουμε 5 μέρες στην Κρήτη;»
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες έμειναν στις καμπίνες του πλοίου, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν αυτοί που ήθελαν να πάνε στην Κρήτη και ελευθέρωσαν τις καμπίνες.
Τους έχουν παραχωρηθεί καμπίνες στο πλοίο μέχρι τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), ενώ το απαγορευτικό θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα το απόγευμα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Με την παρούσα ανακοίνωση, η MINOAN LINES επιθυμεί να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για το δρομολόγιο της 18ης Σεπτεμβρίου με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 21:00, ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου και τελικό προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης με άφιξη στις 06:30 π.μ.
Στις 00:00 τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου και ενώ το πλοίο KNOSSOS PALACE βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων αρ.308 από την Ε.Μ.Υ. Κατά συνέπεια η προσέγγιση στο Λιμάνι της Μήλου κρίθηκε πως παρουσίαζε κινδύνους για την ασφάλεια των 900 επιβατών, και το πλοίο συνέχισε απευθείας προς τον τελικό του προορισμό, το Ηράκλειο, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.
Τι λέει η εταιρείαΗ Minoan Lines παρουσίασε, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που συνέβησαν εν πλω το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, σε δρομολόγιο από Πειραιά προς Κρήτη, με ενδιάμεση στάση στη Μήλο.
Η εταιρεία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό στις 00:48 με εσωτερική ανακοίνωση αλλά και αποστολή Δελτίου Τύπου προς: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τον ΑΡΧΗΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, τη Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, το Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ.
Επιπλέον, το κεντρικό πρακτορείο της εταιρίας στη Μήλο, συνέδραμε στην ενημέρωση των επιβατών που θα ταξίδευαν από τη Μήλο.
Ανακοίνωση εντός του πλοίου ώρα 00:48 της 19ης Σεπτεμβρίου 2025: «Αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων αρ.308 της Ε.Μ.Υ. και για λόγους ασφαλείας, το πλοίο δε θα προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου. Παρακαλούνται οι κ.κ επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να επικοινωνήσουν με τη reception για τις σχετικές οδηγίες».
Η ευθύνη για την έκδοση δελτίων καιρού, ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές και δεν σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, κατανοώντας πλήρως την καταπόνηση των 175 επιβατών που είχαν προορισμό τη Μήλο, η MINOAN LINES προχώρησε άμεσα σε ενέργειες υποστήριξης: προσφέρθηκαν σνακ, χυμοί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και πρωινό μετά την άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η εταιρεία μετά την αποβίβαση των υπολοίπων επιβατών στο Ηράκλειο, μερίμνησε ώστε στους επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στη Μήλο, να παρασχεθεί διαμονή σε καμπίνες έως τις 16.00 το απόγευμα, ως μία ακόμη πρωτοβουλία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στο λιμάνι της Μήλου με το επόμενο δρομολόγιο.
Παράλληλα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «KNOSSOS PALACE» Ν. Ηρακλείου 46, ότι ένας ανήλικος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Αλβανίας), έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου».
