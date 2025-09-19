Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες εικόνες του από τα γυρίσματα του «The Voice» - Δείτε το βίντεο
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης The Voice

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες εικόνες του από τα γυρίσματα του «The Voice» - Δείτε το βίντεο

Ο τραγουδιστής επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά ως coach στο τηλεοπτικό πρόγραμμα εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες εικόνες του από τα γυρίσματα του «The Voice» - Δείτε το βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εικόνες του Γιώργου Μαζωνάκη από το πρώτο γύρισμα για τις blind auditions του «The Voice», όπου θα συμμετέχει για μια ακόμη χρονιά ως coach, κυκλοφόρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή «To'χουμε», εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο, ο γνωστός τραγουδιστής φάνηκε ευδιάθετος, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι ίδιου χρώματος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν σταμάτησε να συνομιλεί τόσο με τους υπόλοιπους coaches, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη, όσο και με τον παρουσιαστή του τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ κατά τη διάρκεια της οντισιόν ενός υποψηφίου, τραγούδησε ένα κομμάτι, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα:

Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού - Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης