Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες εικόνες του από τα γυρίσματα του «The Voice» - Δείτε το βίντεο
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες εικόνες του από τα γυρίσματα του «The Voice» - Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά ως coach στο τηλεοπτικό πρόγραμμα εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Εικόνες του Γιώργου Μαζωνάκη από το πρώτο γύρισμα για τις blind auditions του «The Voice», όπου θα συμμετέχει για μια ακόμη χρονιά ως coach, κυκλοφόρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.
Στα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή «To'χουμε», εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο, ο γνωστός τραγουδιστής φάνηκε ευδιάθετος, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι ίδιου χρώματος.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν σταμάτησε να συνομιλεί τόσο με τους υπόλοιπους coaches, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη, όσο και με τον παρουσιαστή του τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ κατά τη διάρκεια της οντισιόν ενός υποψηφίου, τραγούδησε ένα κομμάτι, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.
Δείτε το βίντεο
Στα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή «To'χουμε», εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο, ο γνωστός τραγουδιστής φάνηκε ευδιάθετος, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι ίδιου χρώματος.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν σταμάτησε να συνομιλεί τόσο με τους υπόλοιπους coaches, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη, όσο και με τον παρουσιαστή του τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ κατά τη διάρκεια της οντισιόν ενός υποψηφίου, τραγούδησε ένα κομμάτι, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα