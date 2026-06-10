Γιαννακόπουλος για την αποβολή του Ναν: «Πέταξαν έξω τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν», βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Κέντρικ Ναν

Γιαννακόπουλος για την αποβολή του Ναν: «Πέταξαν έξω τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν», βίντεο

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ διαμαρτυρήθηκε για την αποβολή του Κέντρικ Ναν με πέντε φάουλ από τον 4ο τελικό της Basket League

Γιαννακόπουλος για την αποβολή του Ναν: «Πέταξαν έξω τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν», βίντεο
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Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εξέφρασε τα παράπονά του για την αποβολή του Κέντρικ Ναν.

Ο ισχυρός άνδρας τη «πράσινης» ΚΑΕ, χαρακτήρισε ανύπαρκτο το 5ο φάουλ, του Αμερικανού γκαρντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Σήμερα ημέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μη βρίσω, δεν έχω και το κουράγιο άλλωστε. Πετάξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε.

Τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ έτσι. Φαύλο κύκλος σε κλέβουνε, αντιδράς σε τιμωρούνε, αντιδράς».

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