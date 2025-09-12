Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων, κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του - Δείτε βίντεο
Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων, κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του - Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν έχει βρεθεί συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του - «Θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα» είπε
Σε μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.
Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να καταθέσει τις μηνύσεις, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν λέγοντας ότι εκτός της παραμονής του στο Δρομοκαΐτειο θα ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα, όπως τόνισε. Σε ερώτηση για το αν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του, απάντησε πως «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», με τον ίδιο να απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».
Δείτε εικόνες από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στα δικαστήρια:
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να καταθέσει τις μηνύσεις, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν λέγοντας ότι εκτός της παραμονής του στο Δρομοκαΐτειο θα ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα, όπως τόνισε. Σε ερώτηση για το αν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του, απάντησε πως «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», με τον ίδιο να απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».
Δείτε εικόνες από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στα δικαστήρια:
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα