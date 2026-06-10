Axios: Εξοργισμένος ο Τραμπ με την καθυστέρηση του Ιράν να απαντήσει στις προτάσεις του για συμφωνία
Axios: Εξοργισμένος ο Τραμπ με την καθυστέρηση του Ιράν να απαντήσει στις προτάσεις του για συμφωνία
Ο Αμερικανός πρόεδρος πίστευε ότι «η Τεχεράνη μας κορόιδευε» στις συνομιλίες - Ακόμη και την τελευταία στιγμή εστάλησαν μηνύματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα
Μια αφορμή αναζητούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν και τη βρήκε στην κατάρριψη ενός επιθετικού ελικοπτλερου Apache στα Στενά του Ομούζ αργά τη Δευτέρα.
Σε δημοσίευμά του, το Axios αναφέρει ότι ο εκνευρισμός του Αμερικανού προέδρου τις δύο τελευταίες εβδομάδες μεγάλωνε συνεχώς, ακριβώς γιατί δεν είχε πάρει κάποια απάντηση από την Τεχεράνη στις προτάσεις του.
Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις που έγιναν το βράδυ της Τρίτης είχαν στόχο να αποκαταστήσουν κάποια διαπραγματευτική ισχύ, αναφέρει το δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου, αλλά ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα και να μην αποκλειστεί η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.
Ωστόσο, την ώρα που οι μεσολαβητές του Κατάρ διεξήγαγαν συνομιλίες στην Τεχεράνη την Τετάρτη, με την ελπίδα να επαναφέρουν τις διαπραγματεύσεις σε τροχιά και να γεφυρώσουν τις εναπομένουσες διαφορές, ο Τραμπ απειλούσε ξανά την Τεχεράνη: «Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, σε περίπτωση που το χάσετε, επειδή δεν ανοίγετε την τηλεόρασή σας, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία»
Για την Τραμπ, το Ιράν «μας κορόιδευε» στις συνομιλίες. Ο πρόεδρος του Ιράν αντέτεινε ότι οι απειλές του Τραμπ δεν έδειχναν δύναμη, αλλά «απελπισία».
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είπαν στο Axios ότι, ακόμη και αν το περιστατικό με το Apache ήταν απλώς ένα λάθος (δηλαδή χωρίς πρόθεση από το Ιράν), οι ΗΠΑ έπρεπε να απαντήσουν για να δείξουν ότι η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται τις ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
«Αν δεν απαντούσαμε, θα φαινόμασταν αδύναμοι», είπαν και εξήγησαν ότι τα χτυπήματα ήταν «αναλογικά και χειρουργικά».
Ακόμη και στο «παρά πέντε» των επιθέσεων οι ΗΠΑ επιδίωξαν να πάρουν μια καθαρή απάντηση από την Τεχεράνη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Τελευταίο μήνυμα, όταν τα αμερικανικά μαχητικά ήταν στον αέρα, οπότε και το μήνυμα που εστάλη στο Ιράν ήταν ότι «αν σκοτωθούν οι πιλότοι, το Ιράν θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέρος».
Σε δημοσίευμά του, το Axios αναφέρει ότι ο εκνευρισμός του Αμερικανού προέδρου τις δύο τελευταίες εβδομάδες μεγάλωνε συνεχώς, ακριβώς γιατί δεν είχε πάρει κάποια απάντηση από την Τεχεράνη στις προτάσεις του.
Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις που έγιναν το βράδυ της Τρίτης είχαν στόχο να αποκαταστήσουν κάποια διαπραγματευτική ισχύ, αναφέρει το δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου, αλλά ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα και να μην αποκλειστεί η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.
Ωστόσο, την ώρα που οι μεσολαβητές του Κατάρ διεξήγαγαν συνομιλίες στην Τεχεράνη την Τετάρτη, με την ελπίδα να επαναφέρουν τις διαπραγματεύσεις σε τροχιά και να γεφυρώσουν τις εναπομένουσες διαφορές, ο Τραμπ απειλούσε ξανά την Τεχεράνη: «Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, σε περίπτωση που το χάσετε, επειδή δεν ανοίγετε την τηλεόρασή σας, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία»
Για την Τραμπ, το Ιράν «μας κορόιδευε» στις συνομιλίες. Ο πρόεδρος του Ιράν αντέτεινε ότι οι απειλές του Τραμπ δεν έδειχναν δύναμη, αλλά «απελπισία».
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είπαν στο Axios ότι, ακόμη και αν το περιστατικό με το Apache ήταν απλώς ένα λάθος (δηλαδή χωρίς πρόθεση από το Ιράν), οι ΗΠΑ έπρεπε να απαντήσουν για να δείξουν ότι η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται τις ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
«Αν δεν απαντούσαμε, θα φαινόμασταν αδύναμοι», είπαν και εξήγησαν ότι τα χτυπήματα ήταν «αναλογικά και χειρουργικά».
Ακόμη και στο «παρά πέντε» των επιθέσεων οι ΗΠΑ επιδίωξαν να πάρουν μια καθαρή απάντηση από την Τεχεράνη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Τελευταίο μήνυμα, όταν τα αμερικανικά μαχητικά ήταν στον αέρα, οπότε και το μήνυμα που εστάλη στο Ιράν ήταν ότι «αν σκοτωθούν οι πιλότοι, το Ιράν θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέρος».
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