Μαρίνα Σάττι: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τη Εurovision - «Αλήθεια τώρα;»
Η τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει τη φετινή διαδικασία και την απόφαση της ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού
Τις πρόσφατες αποφάσεις για τη φετινή Eurovision κλήθηκε να σχολιάσει η Μαρίνα Σάττι. Η τραγουδίστρια με αφορμή τις sold out συναυλίες που πραγματοποίησε όλο το καλοκαίρι, έκανε δηλώσεις και όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε και σχετικά με τον διαγωνισμό τραγουδιού.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αναφορικά με την απόφαση της ΕΡΤ για τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision. Η ίδια δεν θέλησε να κάνει να κάνει κάποια σχετική δήλωση και απάντησε: «Αλήθεια τώρα; Είμαστε στον Σεπτέμβριο του 2025. Μου φαίνεται τέλειο, αν κάτι δουλεύει γιατί να μη γίνει;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν ετοιμάζει κάτι νέο, καθώς έχει μπροστά της ακόμη πολλές εμφανίσεις. «Είμαι πολύ χαρούμενη για όλες τις sold out συναυλίες που έκανα όλο το καλοκαίρι. Δεν ετοιμάζω κάτι καινούργιο, έχουμε πολλές συναυλίες ακόμα», δήλωσε.
Κλείνοντας, απευθύνθηκε στους ρεπόρτερ, λέγοντας χιουμοριστικά: «Όλο το καλοκαίρι αναρωτιόμουν δεν τους ενδιέφερε τι έκανα; Μάλλον είχατε πάει διακοπές. Σας εύχομαι καλή σεζόν».
