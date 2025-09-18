Ο Γιάννης Κότσιρας θα παίξει σε σειρά της ΕΡΤ - Ο ρόλος που θα υποδυθεί
Ο τραγουδιστής θα συμμετάσχει στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό»
Μία έκπληξη ετοιμάζει η κωμική σειρά της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει κι αυτό», με τον Γιάννη Κότσιρα να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως ηθοποιός. Ο τραγουδιστής, που έχει ήδη βάλει τη σφραγίδα του στη σειρά με το ομώνυμο τραγούδι των τίτλων, εισβάλλει στο καστ από το 6ο επεισόδιο, το οποίο θα προβληθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22:45.
Ο Γιάννης Κότσιρας υποδύεται τον Λοΐζο, έναν οικονομικό διαχειριστή μεγάλων fund. Στην αρχή εμφανίζεται ως χαλαρός, γυναικάς, συνεργάσιμος και πρόσχαρος, ένας άνθρωπος που μοιάζει ακίνδυνος και διαμεσολαβητικός.
Σύντομα, όμως, το προσωπείο αλλάζει, ο Λοΐζος μετατρέπεται σε σκοτεινό και αδίστακτο τοποτηρητή, εκτελώντας εντολές του Αμερικανού «φίλου» του και φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με μεγάλους κινδύνους.
Ο χαρακτήρας του γίνεται ο αρνητικός καταλύτης που θα βάλει φωτιά στις ισορροπίες, δοκιμάζοντας φιλίες, νεύρα και αντοχές, ενώ θα απειλήσει μέχρι και την οικογένεια του Τάσου Σωτηρίου (Γιάννης Ζουγανέλης).
Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται, ο Λοΐζος είναι «το περιστέρι που κατέληξε γεράκι», το δαιμονικό στοιχείο που θα ανατρέψει τη ροή της ιστορίας. Και, φυσικά, κάθε ρόλος έχει τη δική του ατάκα. Για τον Λοΐζο του Γιάννη Κότσιρα αυτή είναι το προειδοποιητικό: «Θα πέσουν κεφάλια».
