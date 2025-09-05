Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Γιάννης Κότσιρας: Παίρνει πάνω του τη μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην Πλατεία Αριστοτέλους
Μετά την έκτακτη νοσηλεία του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον οποίο περιοδεύει
Μόνος, χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος υπεβλήθη σε έκτακτη επέμβαση χολυοδόχου κύστης, θα εμφανιστεί ο Γιάννης Κόστιρας, στην προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η ξεχωριστή αυτή μουσική βραδιά ήταν ενταγμένη στο συναυλιακό πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι περιόδευσαν μαζί ανά την Ελλάδα το καλοκαίρι. Η απλή αλλά απαραίτητη επέμβαση στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί ο Νίκος Πορτοκάλογλου άλλαξε τα σχέδιά τους οδηγώντας σε κάποιες αναβολές.
Δεδομένου όμως ότι δεν ήθελαν να απογοητεύσουν το κοινό της Θεσσαλονίκης που τούς περίμενε με ανυπομονησία ελήφθη τελικά η απόφαση η συναυλία να πραγματοποιηθεί κανονικά μόνο με τον Γιάννη Κότσιρα ο οποίος θα πλημμυρίσει την καρδιά της συμπρωτεύουσας με τις μελωδίες και τα τραγούδια του.
